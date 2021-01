Le Dakar sourit à la moto nîmoise Sherco

Le directeur général de Sherco, le fabricant nîmois de motos a le sourire. Les trois motos engagées sur le Dakar étaient à l'arrivée, dans les vingt premières places. L'un des pilotes de Sherco, l'Espagnol Lorenzo Santolino termine même 6e à moins d'une heure du vainqueur. Les deux autres, le Portugais Rui Goncalvez termine 19e et l'Indien Harith Noah KOITHA VEETTIL termine lui 20e. "Très peu de marques ont eu leurs pilotes à l'arrivée se réjouit Thomas Teissier, le directeur de Sherco , il n'y en a qu'une seule, c'est Sherko. Et une sixième place comme celle de Lorenzo Santolino, c'est très très dur à obtenir sur un Dakar comme ça."

Une routière en vue ?

Cet excellent résultat donne des idées au fabricant de motos. "A l'heure actuelle, toutes les motos qu'on engage dans le Dakar sont des prototypes. Après il n'est pas exclu d'avoir une moto compétition client. C'est quelque chose qui peut se faire et qu'on aimerait faire. Je pense qu'on va le faire à moyen terme." Et une moto de route ? "Le rallye, ça permet de rentrer par la grande porte explique Thomas Teissier, l'enduro et le trial font de Sherco une marque mais dans un secteur de niche, qui est petit. On est dans le tout-terrain, forcément on va vouloir aller dans la moto de route. Le rêve serait de rentrer par la grande porte avec une moto qui se rapproche d'une moto de rallye-raid, une moto type "adventure", c'est quelque chose qui nous botterait bien. On va tout faire pour. "

De bons résultats aussi pour les pilotes gardois

Le pilote alésien Romain Dumas termine 43e au général, avec son copilote Gilles de Turckheim, à bord d’un buggy deux roues motrice de sa conception , le DXX, avec Rebellion Motors. 13e de sa catégorie. Le jeune pompier gardois Valentin Sarreaud, copilote de Jean-Luc Pisson termine 5e dans la catégorie des prototypes légers.