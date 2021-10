Ce mardi midi, l'association DAL 38 a organisé un rassemblement devant la Préfecture pour dénoncer les expulsions, un mois avant la trêve hivernale. Des militants et des mal-logés n'ont pas été reçus en préfecture comme ils le demandaient. La manifestation a été dispersée par la police dans le calme

Le DAL 38 organise une manifestation devant la préfecture pour dénoncer la crise du logement et les expulsions

80 personnes environ ont manifesté ce 12 octobre à midi devant la préfecture à l'appel de l'association Droit au Logement 38.

Sur les banderoles, on pouvait lire : "un toit = un droit". L'association voulait ainsi dénoncer, à un mois du début de la trêve hivernale, "les expulsions et les remises à la rue, les augmentations de loyer, l'explosion des tarifs de l'énergie, les conditions insalubres des centres d'hébergement, le manque de logements sociaux."

Une banderole avait été installée place de Verdun, en face de la préfecture -

Militants du DAL et mal-logés, familles qui vivent dans un campement de fortune, quartier de l'Alliance, souhaitaient qu'une délégation soit reçue en préfecture. Cela leur a été refusé. "C'est parce que, soi-disant, on n'avait pas déclaré le rassemblement." regrette Roseline Vachetta, ancienne député européenne iséroise, de la LCR, la Ligue Communiste Révolutionnaire. "Beaucoup de familles, avec des enfants, sont dans des conditions très précaires, en ce moment dans l'agglomération. Ce n'est pas acceptable. C'est une question de dignité humaine."

La police a dispersé, dans le calme, les manifestants qui ont promis de revenir le 24 octobre prochain.

Du côté de la préfecture, on explique que 1 648 places d’hébergement d’urgence ont été créées et que 2 207 places sont réservées aux demandeurs d’asile. Par ailleurs, il n'y a eu aucune expulsion entre novembre 2019 et mai 2021, en raison de la crise sanitaire.