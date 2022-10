Le DAL manifeste devant la mairie de Grenoble pour dénoncer l'expulsion de 5 familles syriennes

Cinq familles syriennes, avec leurs enfants, doivent être expulsées ce mardi des appartements vacants qu'elles occupent avec leurs enfants dans la galerie de l'Arlequin à la Villeneuve à Grenoble. La police les a prévenues il y a une semaine mais le DAL se mobilise pour alerter sur la situation et empêcher ces expulsions. Une cinquantaine de personnes, ces familles justement et des militants de l'association se sont rassemblés ce lundi en fin de matinée devant la mairie de Grenoble, avec des banderoles et un concert de casseroles.

Le DAL a demandé à la mairie de les recevoir, sans réponse pour le moment. L'association appelle donc d'ores et déjà les habitants de la Villeneuve à les rejoindre devant les appartements des familles menacées, ce mardi dès 5h30 du matin, pour empêcher la police de les faire partir.

Des solutions plus pérennes

Ces mobilisations pour des menaces d'expulsion se font à chaque fois au cas par cas par le DAL mais il faudrait un changement structurel de la part des pouvoirs publics estime Raphaël; un des membres de l'association. "Une des solutions, c'est réquisitionner quelques-uns des 17.000 logements vacants de l'agglomération", explique Raphaël, "ces réquisitions marchent quand il y a une crise du logement". "La préfecture peut aussi ouvrir des centres d'hébergement d'urgence, la mairie peut réquisitionner des logements vides, la métropole peut mobiliser les nombreux bâtiments vides dont elle dispose, enfin voilà des solutions, il y en a à la pelle mais c'est juste que les pouvoirs publics refusent de mener des politiques qui évitent que les tentes reviennent chaque année dans les parcs".

Le risque, c'est que ces familles s'installent en effet dans le parc de l'Alliance à Grenoble, où environ 150 personnes, dont une cinquantaine d'enfants, vivent déjà sous des tentes.