Le DAL-Nîmes réquisitionne deux immeubles pour des sans-papiers sans-abri

11 familles, une quarantaine de personnes dont des enfants en bas-âge, ont un toit sur la tête à Nîmes. Dans deux immeubles de la rue Pierre Semard. Immeubles abandonnés (ayant appartenu à la SNCF), et réquisitionnés par les militants du DAL (droit au logement) en septembre dernier. Des sans papiers visés par des obligations de quitter le territoire mais qui veulent rester ici. Le DAL rend publique cette action et en appelle au préfet.

Les traits sont marqués par des moments de vie là-bas qu'on ne souhaite pas connaître.

Ex-europe de l'est, de la méditerranée. Des menaces là-bas, des galères ici. Ils sont venus, ils sont ici. Les enfants sont scolarisés, les maris, les femmes travaillent ou se débrouillent. Il survivent mais espèrent tant de la France comme Monica et sa famille. "on a dormi dans la voiture, sans eau, sans manger, maintenant on a un toit mais on veut rester ici". Il y a aussi Najia, 5 enfants, un mari qui travaille. "On a fait des demandes, toutes refusées". Cette famille venue du Maroc est installée à Nîmes depuis 2016, "mon fils a chanté la Marseillaise devant le monsieur le préfet, j’espère qu'il entendra notre galère".

Monsieur le préfet a-t-il du cœur ?

Le DAL-Nîmes devant "l'insupportable" a réquisitionné pour ces 11 familles deux immeubles abandonnés. Une solution transitoire. "Dans une ville où il y a des logements inoccupés, il faut trouver du durable" dit Roger Mathieu militant de longue date. "Didier Lauga a du coeur, je crois, il a le devoir de le faire et de régulariser ces situations". Ses miltants devraient être reçus ce jeudi en préfecture, DAL-Nîmes qui appelle à un rassemblement.

Ils sont ici, travaillent où se débrouillent, les gosses vont à l'école

Avec cette action forte, la réquisition de deux immeubles abandonnés, le DAL-Nîmes souhaite donner auprès de la population plus de visibilité à "ces gens qu'on croise mais qu'on ne voit pas". "Des sans papiers, des invisibles" dit Marc Livecchi. "Ils vivent, travaillent, paient des impôts, les gosses vont à l'école". Un logement et enfin des papiers, demande le DAL-Nîmes, "une goutte d'eau et un geste d'humanité".