Le Danemark remporte le Bocuse d'Or 2023, la France termine 5e

Dans une ambiance digne d'une grande compétition sportive, le Danemark a succédé à la France en remportant ce lundi la finale internationale du prestigieux concours culinaire du Bocuse d'Or , à Lyon. Le chef Brian Mark Hanser a remporté le titre devant les équipes de la Norvège et de la Hongrie.

ⓘ Publicité

Ce cuisinier de 41 ans, qui officie dans un restaurant étoilé au nord de Copenhague, a emmené son pays vers une troisième victoire, après les éditions de 2019 et 2011. "J'en ai rêvé pendant 20 ans", a confié le vainqueur, très ému. Le Danemark a remporté les suffrages du jury dans les deux catégories : un "menu enfant" concocté autour de la courge et un plat principal à base de queue de lotte, pièce la plus impressionnante du concours.

La France à la 5e place

Le concours s'est tenu sur deux jours. Vingt-quatre équipes étaient en lice, dans une ambiance festive. Défendant son titre , la France, représentée par Naïs Pirollet, 25 ans seulement et seule cheffe femme candidate, a terminé 5e. "Il n'y a pas de tristesse, c'est une victoire d'être arrivée jusque-là", a-t-elle réagi. "Pour les jeunes, ma participation a eu un impact, j'espère qu'elle transmet le message qu'il faut oser, et que quand on ose on avance de toute façon", a-t-elle ajouté. Maigre consolation pour la cheffe française : elle a remporté le prix spécial pour son plateau.

La jeune cheffe Naïs Pirollet, arrivée 5e du Bocuse d'Or 2023. © AFP - JEFF PACHOUD

Naïs Pirollet avait opté, dans les jours précédant le concours, pour un entraînement quotidien en conditions réelles, soit cinq heures trente consécutives. Membre de l'équipe de Davy Tissot, vainqueur de l'édition 2021, elle s'est lancée dans la foulée en prenant cette fois la tête de l'équipe de France.