Le débat sur l'éolien revient en Provence

Ce mardi soir à Marseille, il sera question de ce projet baptisé : “Eoliennes Flottantes en Méditerranée”. Deux parcs de 250 MW chacun avec 50 à 60 éoliennes situées entre le golfe du Lion et le large du port de Fos-sur-Mer. La synthèse de ce débat public sera rendue en décembre pour une réponse de l'état en mars 2022, à quelques semaines de l'élection présidentielle. Cette nouvelle réunion publique se tient Salle Phocéa à la Cité des Associations, 93 La Canebière, de 17h30 à 19h.

A Ollières, dans le Haut-Var, les éoliennes de la discorde.

Des éoliennes, il y en a aussi sur terre et dans un site remarquable! 22 éoliennes de 125 mètres de haut (l'équivalent d'une tour de 46 étages) ont été implantées il y a un an et demi au pied de la montagne Sainte-Victoire sur des terrains privés sur les communes d'Ollières et d'Artigues (entre Rians et Saint Maximin) dans le Haut-Var. Des pylônes qui dénaturent la beauté du paysage et que dénoncent de nombreux habitants. Pour Marc Antoine Chavanis, le représentant de l'association "sites et monuments" de Stéphane Bern qui ce bat contre ces éoliennes "ce projet est une aberration. On a coulé 33 000 tonnes de béton au détriment de la faune et de la flore de cette montagne Sainte-Victoire qui est un site exceptionnel".

Ce vendredi 29 octobre, le film "Eoliennes : _Du rêve aux réalités"_sera diffusé à 17h15 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, à la salle La Croisée des Arts. Une diffusion qui sera suivie d'un débat public sur les éoliennes.