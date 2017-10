Le débat sur l'indépendance de la Catalogne fait réagir la communauté franco-espagnole de Saint-Etienne

Dans la maison de l'Espagne, à l'amicale Beaubrun de Saint-Etienne, certains préfèrent se taire quand on aborde le sujet de l'indépendance catalane. Pour ceux qui se lancent dans une discussion à ce propos, le ton monte rapidement. La question est sensible jusque dans la Loire.

Le gouvernement espagnol a décidé d'activer l'article 155 de la Constitution. Un article qui permet à Mariano Rajoy, le chef du gouvernement, de demander la destitution du gouvernement catalan, et de laisser les ministres nationaux prendre le relais, "aussi longtemps que durera cette situation exceptionnelle", a-t-il déclaré. Du côté indépendantistes, certains crient au retour de l'autoritarisme, en comparant le gouvernement actuel au régime de franco. Pour Manuel Torres, membre de l'association franco-espagnole, ces propos sont démesurés : "C'est une maîtrise de l'Espagne uniquement, c'est comme si vous disiez la Bretagne veut être indépendante. Cette région est espagnole, c'est comme si on vous coupait un bras, c'est espagnol !"

Ribera, Izquierdo et Chaparro, se réunissent régulièrement à l'amicale Beaubrun, dans la maison de l'Espagne pour jouer aux cartes. Hier, ils étaient suspendus aux déclarations du chef du gouvernement. Tous les trois ont connu la dictature de Franco. Isquierdo ne veut pas entendre dire que Mariano Rajoy devient trop autoritaire : "Ça fait 40 ans que c'est la démocratie, mais le gouvernement de la Catalogne veut être plus fort que celui de l'Espagne !"

Si la Catalogne devient indépendante, il y aura la guerre." Izquierdo, habitué de la maison de l'Espagne à l'amicale Beaubrun de Saint-Etienne.

Ribera est assis en face de lui, il coupe presque son ami pour intervenir. On sent que le sujet éveille les passions. Il ne supporte pas de voir certains Catalans contester la décision du gouvernement de bloquer l'autonomie de l'Espagne, le temps du retour à la normale : " L"article sur la dissolution, il faut le respecter maintenant qu'il est en vigueur. Ça convient pas à tout le monde, bien sûr, toute loi dérange, mais il faut faire avec maintenant que ça a commencé." Izquierdo va encore plus loin : "S'il y a l'indépendance de la Catalogne, il y aura la guerre. Même l'équipe de foot espagnole ne pourra plus jouer !"

En les écoutant, d'autres membres de l'association présents dans la salle de l'amicale Beaubrun font oui de la tête, mais ils préfèrent se taire : "Moi je ne parle pas de politique" souffle l'un d'eux. Jusqu'à Saint-Etienne, la question de l'indépendance catalane est un sujet sensible.