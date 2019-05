Le débat sur la fin de vie, encore un tabou ? France Bleu Berry vous donne la parole ce vendredi

France Bleu Berry continue de vous donner la parole chaque vendredi matin. Ce 31 mai, dans "Et si on en parlait", venez vous exprimer en direct sur la question de la fin de vie, relancée par l'affaire Vincent Lambert. On vous ouvre l'antenne entre 8h15 et 8h30.