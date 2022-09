Le débat sur la fin de vie reste épidermique en Vaucluse

17 ans après la loi Léonetti qui encadre les conditions de fin de vie et interdit l'acharnement thérapeutique, 7 ans après la proposition Claeys-Leonetti qui prévoit d'instaurer une "sédation profonde et continue" jusqu'au décès, Emmanuel Macron lance une consultation en vue de possibles changements concernant la fin de vie assisté d'ici fin 2023. Invité de France Bleu Vaucluse ce mardi, Bernard Senet, médecin, membre du conseil décisionnel de l’association Le Choix estime "qu'il ne faut pas opposer euthanasie et soins palliatifs". Selon lui, les lignes sont en train de bouger, même "si depuis 20 ans il n'y a pas eu d'évolutions importante en France contrairement à la Belgique ou à l'Espagne, l'Allemagne ou l'Italie".

Un sujet épidermique

Interrogé sur le fait de savoir pourquoi le sujet est toujours aussi sensible, Bernard Senet met en avant la "peur du gouvernement de déclencher des manifestations d'intégristes religieux" tout en affirmant que parmi les catholiques pratiquant, "60% sont pour une loi sur la fin de vie assistée contrairement aux autorités de l'église". Mais ce fervent défenseur de la fin de vie assistée n'oublie pas pour autant "un blocage médical". Selon lui, "le pouvoir médical a du mal à accepter que les malades prennent eux même la décision".