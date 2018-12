Le débrief USO-PSG : pourquoi y a-t-il eu si peu d'ambiance ?

Orléans, France

USO-PSG : le match de l'année au stade de la Source a tenu ses promesses d'un point de vue sportif, avec des footballeurs orléanais, qui ont fait mieux que résister face au PSG (défaite 1-2 en 8èmes de finale de la Coupe de la Ligue). Mais les conditions d'organisation de la rencontre interrogent, car ce qui a sauté aux yeux, c'est le manque d'ambiance et de ferveur orléanaise dans le stade - sauf au moment de l'égalisation de Joseph Lopy - comme l'a très justement souligné le journal "L'Equipe" :

Extrait du direct que l'Equipe a consacré au match USO-PSG sur son site Internet - Capture d'écran

Un manque d'ambiance que regrette David Sapin, le président des Yellow Boys, le nouveau groupe de supporters de l'USO : "Il y avait déjà un beau tifo que nous avions organisé, nous avons mis les 8 000 feuilles sur les strapontins des quatre tribunes et finalement, à l'entrée des joueurs, il y a eu une cinquantaine de feuilles qui se sont levées sur les 8 000... Je trouve que les spectateurs n'ont pas été à la hauteur, par rapport à vouloir pousser l'équipe à l'exploit."

Le "tifo" organisé par les Yellow Boys avait bien été déposé sur les sièges des spectateurs, mais beaucoup n'ont pas joué le jeu au moment de l'entrée des joueurs sur la pelouse © Radio France - François Guéroult

6 000 invités sur 8 500 spectateurs

On peut bien sûr évoquer la défection des Drouguis, le groupe historique des supporters de l'USO qui a suspendu ces activités depuis le début de saison. Mais ce manque d'ambiance est largement dû au choix du club de privilégier ses partenaires économiques. Les chiffres sont impressionnants : 1 400 places ont été vendues samedi dernier, 700 places correspondaient aux abonnés (350 abonnés qui pouvaient acheter chacun une place supplémentaire), et 400 places étaient réservées au quota des supporters du PSG. La capacité du stade ayant été portée à 8 500 places grâce aux tribunes provisoires, cela signifie qu'il y a eu pour ce match 6 000 invités, soit 70% du public pour qui l'important était moins le football que le fait de pouvoir dire "j'y étais". Spectateurs, oui, mais pas acteurs du match, déplore David Sapin : "Ils sont passionnés par l'événement, mais pas par l'équipe, il n'y a pas cet effet "supporter". Il y a eu trop d'invitations, alors que beaucoup de personnes qui viennent régulièrement au stade tout au long de la saison n'ont pas pu avoir accès. Je pense qu'il aurait fallu faire un pack sur 3 ou 4 matchs, par exemple les 2 matchs avant et les 2 matchs après l'événement : cela aurait rempli le stade 3 ou 4 fois au lieu de ne le remplir qu'une fois ! Oui, il y a à réfléchir sur l'organisation pour qu'au futur on privilégie vraiment les spectateurs qui ont l'habitude de venir, surtout les supporters." Interview à écouter ici :

"ça a manqué de ferveur" - David Sapin, président des Yellow Boys Copier

Un air de fêtes johanniques dans la Tribune Honneur

Certes, sur les 6 000 invités, 1 300 l'étaient par la Ligue professionnelle de football. Certes, la fragilité économique de l'USO (l'un des plus faibles budgets de Ligue 2 avec 7,8 millions d'euros) explique que le club a tout intérêt à "bichonner" ses partenaires financiers. Mais la physionomie de la Tribune Honneur avait vraiment mardi soir un air de fêtes johanniques : étaient présents les élus de la ville, du département, de la région, et toutes les autorités civiles, étatiques, économiques, religieuses et même judiciaires - ce qui ne manque pas de saveur, quand on connaît les démêlés du club avec la justice - et à qui des écharpes collectors (imprimées pour l'occasion et vendues 15 €) ont été largement offertes. Des VIP mieux traités que les abonnés, dont certains avaient été délogés de leur siège habituel, et qui n'avaient plus accès à leur bar ; mieux traités surtout que les spectateurs des tribunes non couvertes qui ont subi la pluie pendant toute la rencontre, après avoir fait la queue dans le froid pendant des heures samedi pour acheter leur billet. De quoi relativiser l'aspect populaire de ce qui restera, malgré tout, comme une fête du football à Orléans.