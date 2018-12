Le débroussaillement, c'est maintenant dans le Gard

Le département du Gard est particulièrement concerné par les incendies. Même s'il n'en connait plus depuis quelques années, le plus sûr moyen de les prévenir reste le débroussaillement. Cette obligation n'est pas forcément connue par les propriétaires.

"Je débroussaille, donc je vis". C'est le message lancé par les services de l'Etat dans le Gard pour inciter les propriétaires à débroussailler autour de leur maison. Même si le département n'a plus connu de gros incendies depuis quelques années, il reste particulièrement sensible à ce risque. La forêt couvre 44% de sa superficie. Le plus sûr moyen de ralentir la progression du feu, c'est le débroussaillement. C'est obligatoire depuis les années 80.

Débroussailler autour de sa maison reste le meilleur moyen d'éviter qu'elle ne soit détruite par un incendie

"Le débroussaillement consiste à éliminer les végétaux susceptibles de propager l'incendie. Il faut donc couper les herbes et les arbustes et réduire le nombre d'arbres de telle sorte qu'il y ait une distance de 3 mètres entre les branches des arbres conservées. C'est maintenant, à l'automne qu'il faut le faire."

Christophe Chantepy, responsable de l'Unité Forêt DFCI à la DDTM du Gard

On doit aussi intervenir chez le voisin

Chaque propriétaire est responsable de ces travaux de débroussaillement. S'il ne les fait pas, il peut payer une amende. Elle peut aller jusqu'à 30 euros par mètre carré non débroussaillé.

Le débroussaillement va bien sûr limiter la propagation de l'incendie et donc faciliter le travail des pompiers. Ils pourront positionner leurs camions ailleurs qu'autour des maisons pour les protéger.

Aux communes de faire respecter les Obligations Légales de Débroussaillement

C'est aux communes de vérifier que les propriétaires ont débrouillé autour de chez eux. Pas toujours facile quand par exemple, il n'y a pas de personnel suffisant. L'association des communes forestières du Gard a donc créé une plaquette avec des fiches pratiques, des affiches ou encore un DVD avec des témoignages de personnes ayant vécu un feu pour donner aux élus les moyens d'exercer leur rôle de police.

"On a vu malheureusement un maire, il y a deux ans, condamné après un incendie parce qu'il n'avait pas fait appliquer son droit de police. L'assurance l'a mis au tribunal."

Cédric Clémente, président de l'Association des communes forestières du Gard

Le préfet a en effet demandé à chaque commune d'établir un plan d'action pour vérifier que ce débroussaillement soit bien réalisé. Pour l'instant, 196 communes sur 357 ont délibéré en ce sens. En 2019, 3 séances de formation des élus, agents et policiers municipaux sont également prévues dans le département.