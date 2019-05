Le décathlonien Kevin Mayer dévoile son passeport biologique pour lutter contre le dopage

Montpellier, France

Vous pourrez bientôt suivre de manière très pointue le dossier médical de Kévin Mayer. Le décathlonien, qui porte les couleurs du Montpellier Athlétic Méditerranée Métropole est champion du monde et recordman du monde du décathlon. Et c'est aussi un sportif très actif dans la lutte contre le dopage. Il a donc décidé de s'engager dans le programme "Quartz" . A partir du 1er juillet, quasiment tous les éléments liés à sa santé seront publics. L'objectif est d'être transparent pour prouver qu'il ne triche pas. Et il veut pousser tous les athlètes à s'y mettre pour éviter les suspicions.