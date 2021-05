"Le déconfinement, je n'y crois pas du tout" : au CHU de Caen, le 19 mai paraît un peu tôt pour les soignants

Ils sont six, l'air juvénile, dans leur tuniques vertes de réanimateurs - "le pyjama", c'est comme ça qu'on les reconnaît. Ils viennent de poser leurs plateaux sur une des longues tables de la cantine des internes en médecine. Au menu, brocoli et poisson : "Honnêtement... c'est dégueulasse !", sourit Caroline*, une trentenaire, interne dans une des unités de réanimation du CHU de Caen.

En réanimation, "les lits sont pleins et on en a marre"

France Bleu Normandie est allé demander aux internes de réanimation de l'hôpital comment ils voient la réouverture des terrasses et des commerces dès le 19 mai, annoncée par Emmanuel Macron : "Oui pour pouvoir boire des verres, mais non, c'est une connerie parce que les lits sont pleins et qu'on en a marre", répond directement la jeune femme. "On est tous d'accord là-dessus", ajoute son voisin de table.

En fait, moi je n'y crois pas du tout [aux dates du déconfinement]. Je ne vois pas comment ils peuvent faire ça.

"En fait, on comprend", reprend Caroline : "Moi aussi, j'aimerais bien partir en vacances et pouvoir boire des verres. Mais ça veut dire qu'on va avoir plus d'entrées" de patients dans le service de réanimation, "plus de jeunes qui ont des pathologies, probablement immuno-déprimés, qu'on ne connaît pas, ça montre que les autorités ne sont pas conscientes de la problématique actuelle".

Le déconfinement ? "Moi, je n'y crois pas du tout"

La problématique ? C'est que la réa est pleine, selon elle. L'hôpital transforme des lits d'hospitalisation en lits de réanimation, comme partout, pour augmenter son capacitaire d'accueil des patients. Mais la vieille tour du CHU ne permet pas d'en ouvrir autant qu'il le faudrait. Les renforts nécessaires pour les unités Covid obligent les blocs opératoires à déprogrammer 30% des interventions non-urgentes, et c'est encore le cas à Caen.

Les gens vont sortir de dingue. Le risque, c'est qu'on se reprenne une quatrième vague dans la gueule cet été. Et ça, ça va être les boules

Caroline explique qu'elle doit faire des "transferts inter-hospitaliers" : "Je prends des patients dans mon service et je les envoie dans les autres hôpitaux pour pouvoir avoir des lits disponibles le weekend" pour les nouveaux patients. Alors, une réouverture le 19 mai des terrasses, le 9 juin des salles de restaurants ? "En fait, moi je n'y crois pas du tout. Je ne vois pas comment ils peuvent faire ça". "Ce n'est pas possible, ils vont se tirer une balle dans le pied", assure son voisin : "Les gens vont sortir de dingue. Le risque, c'est qu'on se reprenne une quatrième vague dans la gueule cet été. Et ça, ça va être les boules."

Emmanuel Macron a prévenu que des mesures de "freinage d'urgence" pourrait être prises malgré le déconfinement, dans les départements où le taux d'incidence dépasse les 400 cas pour 100 000 habitants. Le Calvados n'est qu'à 229, selon les données de CovidTracker le vendredi 30 avril. Pour Caroline, la solution c'est "la vaccination, la vaccination, la vaccination". Elle qui travaille en réanimation, s'étonne d'ailleurs de n'avoir encore reçu qu'une seule dose de vaccin, même si elle est jeune.

*Les prénoms ont été changés