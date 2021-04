Le déconfinement profite aux gîtes de Savoie et de Haute-Savoie

La suppression, à compter du 3 mai, de la règle des 10 km et la fin des restrictions de déplacements inter-régionaux dopent les envies de vacances des Français. Ces dernières heures, les Gîtes de France de Savoie et de Haute-Savoie voient les réservations affluer.

"Depuis les annonces jeudi d’Emmanuel Macron nous avons 30% de connections supplémentaires sur notre site internet."Plus de clics, pour plus de réservations. Et Cécile Curtet des Gîtes de France en Savoie fait les comptes. "Le volume de réservations quotidiennes progresse de 20%." La fin annoncée de la règle du rayon de 10 km pour les déplacements dope les envies d’ailleurs. "L’essentiel des appels concerne les ponts du mois de mai. On sent que les Français ont besoin de se déconnecter et de prendre l’air."

Pour le mois de mai, la clientèle est essentiellement régionale." - Cécile Curtet, Gîtes de France en Savoie

"Besoin d'évasion"

Le constat est le même en Haute-Savoie. Même si les terrasses des cafés et des restaurants ne rouvriront que le 19 mai, "les gens ont besoin d’évasion" estime le directeur des Gîtes de France dans le département. Et pour Éric Apollinari, ce type de séjour rassure les clients. "Nos hébergements sont souvent indépendants, à la montagne ou à la campagne. Ils se disent : je vais créer mon petit havre de paix et respirer le bon air."

Contrairement à l’année dernière, le redémarrage est immédiat." - Éric Apollinari, directeur des Gîtes de France en Haute-Savoie

Des réservations pour l’été également en augmentation

Selon les Gîtes de France de Savoie et de Haute-Savoie, les réservations estivales progressent de 25% par rapport à la même période en 2019. En Savoie le taux d’occupation pour cet été approche les 70% avec des pointes à 80% pour les dernières semaines de juillet et d’août.