Le Défenseur des droits de plus en plus sollicité dans les Hauts-de-France

L'activité du défenseur des droits a de nouveau fortement augmenté en 2021, en raison surtout de la crise sanitaire. Les cas de discriminations soulevées par des habitants sont ainsi en hausse de 19% soit 93 dossiers traités. Jade Lecoeuche est la déléguée du Défenseur des droits dans les Hauts-de-France :

Les inégalités ont augmenté durant la crise sanitaire, ce qui a augmenté le nombre de saisines.

"On a vu apparaître de nouvelles saisines qui n'existaient pas auparavant, explique ce mardi matin sur France Bleu Nord Jade Lecoeuche. Par exemple, des personnes qui ne pouvaient pas payer en espèces dans les magasins, ce qui constitue une discrimination sur le critère de la vulnérabilité économique puisque certaines personnes ne disposent pas de tous les moyens de paiement disponibles".

Autre cas cité par la déléguée régionale, un père ou une mère de famille qui doit laisser ses enfants devant un magasin parce que la jauge autorisée en période d'épidémie est dépassée. Pour être au plus près des victimes de discriminations, la déléguée régionale débute ce mardi 15 février après-midi une première permanence mensuelle dans les locaux d'Iris Formation, en lien avec le collectif Kif Kif qui lutte contre les discriminations, au 5, rue Magenta, à Lille.

Des litiges avec l'administration

Ces chiffres en forte hausse s'explique aussi par l'ouverture il y a un d'une plateforme sur internet : antidisciminations.fr. Ce qui permet de saisir plus simplement et rapidement le Défenseur des droits et augmente donc quasi mécaniquement les dossiers traités. 6 900 saisines ont ainsi été réalisés dans les Hauts-de-France en 2021, en hausse de 16% par rapport à 2020. L'essentiel de ces saisines concernent des litiges avec l'administration sur les permis de conduire ou encore les titres de séjour pour les étrangers.

Une médiation plutôt qu'une judiciarisation

L'objectif du Défenseur des droits est de trouver surtout une réponse par la médiation dans de nombreux cas, sans aller jusqu'à la case Justice. Dans le cas de personne discriminée en raison de leur couleur de peau ou de leur religion supposée, Jade Lecoeuche estime que ce principe de la médiation leur permet "surtout de comprendre pourquoi elles ont été discriminées, d'obtenir aussi des excuses". Le Défenseur des droits ne peut pas prendre de décision contraignante mais peut influencer les décisions de l'administration.