Le défenseur du TFC Steven Moreira suspendu pour trois matches

Steven Moreira suspendu pour trois matches, et Kelvin Amian pour une rencontre. Ce sont les sanctions prononcées mercredi par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel.

Toulouse, France

Le défenseur du TFC Steven Moreira est suspendu pour trois matches. C'est la décision prise mercredi par la commission de discipline de la Ligue. Il est sanctionné pour le tacle sur un Marseillais dimanche dernier et qui lui avait valu une exclusion. Toulouse s'était incliné à domicile (0-2).

Steven Moreira sera donc absent pour le match dimanche à Nantes, puis face à Monaco le 4 décembre et à Strasbourg le 7 décembre. Pas de match contre Monaco non plus pour le Toulousain Kelvin Amian, suspendu pour trois cartons jaunes reçus lors des 10 dernières rencontres.