Le défi Familles à Energie Positive relancé sur Mont-de-Marsan Agglo

Comment faire des économies sur sa facture d'énergie ? Pour la deuxième année consécutive, l'agglo de Mont-de-Marsan lance le défi "Familles à Energie Positive". Sur la base du volontariat, l'idée est de partager ses astuces pour faire des économies sur sa facture de l'hiver... sous la forme d'un défi.

Isabelle, son mari et leurs cinq enfants habitent une maison à Mont-de-Marsan. Ils se sont lancés dans le défi l'an dernier, d'abord pour faire des économies, explique la maman : "J'aime ma planète... Mais j'y pensais plus dans le fait qu'on est cinq, que les salaires ne sont pas élastiques (...) J'essayais de faire, mais toute seule on n'a pas la science infuse ! Donc le fait d'être en équipe, on a débattu, on a échangé et là les idées sont apparues."

Plein d'astuces à partager

La famille a pris pleins de bons réflexes. Le premier d'entre-eux a été d'acheter des multiprises donc débrancher plus facilement plusieurs appareils, qui seraient restés en veille comme les ordinateurs portables, la télé, le DVD, la box "et le dernier qui me turlupine, et dont il faut absolument que je trouve la solution, c'est le four encastré et qui est constamment branché !"

Pour faire des économies d'énergie, il y a aussi le couvercle sur la casserole, mettre un pull supplémentaire plutôt que d'augmenter le chauffage. Autre idée découverte par Isabelle au fil des réunions, c'est la peinture : "On avait des plafonds marrons foncés et on avait la lumière allumée quasiment H24 en hiver. Donc cet été on a poussé les meubles, on a acheté de la peinture blanche et on a recouvert. Aujourd'hui les lumières sont éteintes !"

Isabelle a aussi appris qu'elle pouvait poser "un carton avec du papier aluminium ou une couverture de survie des pompiers, qui ne coûtent pas cher du tout, et de le placer entre le mur et le radiateur. Plutôt que la chaleur ne sorte, elle est restituée à l'intérieur de la pièce."

En moyenne 280 euros d'économies - Jean-Paul Rousset, animateur des "Familles à Energie Positive"

L'an dernier, dix-huit foyers ont participé au défi "Familles à Energie Positive" sur l'agglomération de Mont-de-Marsan. Jean-Paul Rousset est animateur : "Le principe est simple, c'est d'arriver à faire au moins 8% d'économies d'énergie sur la facture de l'hiver précédent, c'est-à-dire de décembre à fin avril. Sur le territoire de Mont-de-Marsan Agglomération, la moyenne est de 11.5%, ce qui représente environ 280 euros. C'est bon pour le portefeuille et la planète!"

"Le but n'est pas de changer ses habitudes" poursuit jean-Paul Rousset "c'est simplement d'acquérir quelques réflexes tout simples : un chargeur qui reste branché, l'heure sur la cafetière ou le micro-ondes alors cela ne sert à rien. Mais, il ne s'agit pas non pus de bivouaquer dans le séjour !"

Si vous souhaitez vous informer, voire participer au défi Familles à Energie Positive, la réunion d'information a lieu ce mercredi à 19H au siège de Mont-de-Marsan Agglo, à côté de la Médiathèque. Il y aura ensuite trois réunions, une fin novembre pour le lancement le 1er décembre, puis deux points intermédiaires en février et fin avril.