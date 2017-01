Le déficit de fourrage pénalise les producteurs de lait bio bretons

Certains transformateurs comme Lactalis enregistrent jusqu'à 10% de lait collecté en moins par rapport à l'an dernier.

Dans le secteur du lait bio, le fourrage fait la pluie et le beau temps, et inversement. Or cette année, les conditions météo ont été peu clémentes avec les agriculteurs, mauvais printemps, été trop sec, automne décevant. Résultat : pas de quoi nourrir les bêtes comme il faudrait explique Philippe Duté, producteur à la Bouëxière.

Philippe Duté, producteur de lait bio

Un déficit de matière première qui se fait sentir dans les enseignes bio, par la pénurie de certains produits transformés comme le beurre. Pour en savoir plus, c'est à lire ici.

Du coup, les transformateurs industriels doivent s'organiser pour pallier le manque, explique Michel Nalet, directeur des relations extérieures chez Lactalis.

Michel Nalet, directeur des relations extérieures chez Lactalis

Les conversions d'agriculteurs au bio devraient pouvoir permettre de stabiliser la situation à terme, mais le processus prend deux ans, et reste malgré tout fragile face aux aléas du climat.