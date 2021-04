Le déficit pluviométrique dépasse 90% au Mont-Aigoual en avril

Le Gard et la Lozère manquent d'eau. Selon Meteo France, le déficit pluviométrique dépasse même 90% au Mont-Aigoual.

Les pluies annoncées ces prochains jours dans le Gard et la Lozère vont faire du bien. Les nappes phréatiques sont en effet au plus bas en raison de la faible pluviométrie enregistrée depuis des mois dans les deux départements. Selon Météo France Sud-Est, il n'est tombé que 14,5 mm d'eau au Mont-Aigoual en avril 2021 contre 177,5 mm pour la normale mensuelle. Le déficit pluviométrique dépasse les 90 %. Le mois d'avril le plus sec à cette station est celui d'avril 1938 où seulement 6.6 mm avaient été relevés. Le phénomène est presque similaire en plaine. : 9,4 mm à Aigues-Mortes en avril contre 51,8 mm. Il faut attendre la fin du mois d'avril pour savoir si un nouveau record sera enregistré.