"Le défilé des infirmières et des médecins à Paris, moment émouvant" pour la lozérienne Alia Ouaoui

SAID MAKHLOUFI

Epidémie de Covid-19 oblige, le traditionnel défilé des armées à Paris, pour la fête nationale du 14 juillet, a été remplacé ce mardi par une cérémonie en format réduit. Elle a mis à l'honneur les militaires et civils mobilisés pendant la crise sanitaire. Avec pour thème "une Nation engagée, unie et solidaire", elle visait à mettre particulièrement en valeur la participation des armées à la lutte contre le coronavirus au sein de l'opération Résilience, avant de s'achever par un hommage plus large aux soignants, au son de la Marseillaise. Parmi les invités d'Emmanuel Macron : Alia Ouaoui, une ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles)