Le défilé des mariages bat son plein en Juin dans l’Yonne

Journée plus longue, temps ensoleillé, proximité des vacances, les deux tiers des unions sont célébrées au printemps et en début d'été dans la plupart des régions de France. L’Yonne n'échappe pas à la règle avec en Juin des mariages qui s'enchainent dans les mairies

A Auxerre par exemple, chaque weekend de Juin et jusqu'à fin Juillet, ceux sont entre quatre et huit mariages qui sont célébrés le samedi

Et pour les adjoints en charge de ces unions se sont souvent des moments particuliers : Depuis seize ans, Joëlle Richet, adjointe au maire, célèbre la plupart des mariages à Auxerre. Elle se souvient particulièrement des cérémonies effectuées en dehors de la mairie comme par exemple en prison, puisque les personnes incarcérées ne peuvent pas sortir, même pour se marier. Une union, en particulier, a beaucoup émue l’élue auxerroise, celle d’un couple quasi centenaire qui s’est dit oui après 70 ans de vie commune. «C’était très émouvant, le médecin, l’infirmière et quelques membres de la famille étaient présents » se souvient Joëlle Richet. Et puis moins heureux, il y a les consentements échangés à l’hôpital, souvent lorsqu’un des deux futurs époux est en fin de vie. Des personnes, quelquefois jeunes, pour qui nous essayons quand même de faire une cérémonie pleine d’empathie.

Entre quatre et huit mariages par weekend en Juin à Auxerre

Plusieurs élus sont habilités à célébrer des mariages. Philippe Aussavy, maire délégué de Vaux en fait partie. Il est à chaque fois très touché par l'engagement des futurs époux et fait tout pour personnaliser les cérémonies. Des cérémonies, dit-il qui souvent comportent des anecdotes comme ce mariage en plein air ou les papiers officiels se sont envolés lors d’une rafale de vent. Il a fallu dix bonnes minutes pour les retrouver.

Pour Joëlle Richet le plus beau souvenir est sans conteste d’avoir pu célébrer le mariage de deux de ses trois enfants. « Lorsqu’on est élue et en plus maman, pouvoir marier ses enfants est vraiment exceptionnel même si j’ai beaucoup pleuré »

120 mariages en moyenne chaque année à Auxerre

Le mariage coute en moyenne entre huit et neuf mille euros aux futurs mariés. L'une des pièces maitresse de cette journée d'exception est la robe de mariée.

Céline Auguste les crée sur mesure dans son atelier Lealynn de Beaumont à quinze kilomètres au nord d’Auxerre. Elle met en forme les envies des futures mariées : « tout part d’une idée de la cliente et ensuite je crée tout. Il n’y a pas de patronage. Je m’adapte totalement aux désirs des femmes en fonction des choix de tissus, de formes et de morphologie. Souvent les robes évoluent au fur et à mesure des essayages. Une robe relativement simple demande en moyenne une vingtaine d’heures de travail mais cela peut grimper très vite si la cliente souhaite des perles sur un bustier par exemple, car toutes sont posées à la main" explique Céline Auguste.

Autoentrepreneur, Céline Auguste a déjà réalisé une dizaine de robes sur mesure cette année dans son atelier de Beaumont. Les clientes viennent de partout et parfois de loin (Bordeaux, Paris) grâce notamment au bouche à oreille qui fonctionne bien. Une robe de mariée sur mesure se conçoit en général presqu’un an à l’avance et coute de cinq cents à plusieurs milliers d'euros selon la difficulté.

Le budget moyen d'un mariage en France est estimé autour de 9 000 euros. 235 000 mariages ont été célébrés en France en 2016