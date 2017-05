Le défilé du 1er mai rassemble les opposants au Front National

Campagne d'entre deux-tours oblige, le défilé du 1er mai a été très marqué par la mobilisation contre le Front National à Paris. En marge du défilé, trois CRS ont été blessés.

Le défilé du 1er Mai a été l'occasion d'une double manifestation ce lundi à Paris. La manifestation syndicale, classique, s'est scindée en deux : le matin d'abord, la CFDT et l'Unsa se sont rassemblés dans le 19e arrondissement de la capitale. L'après-midi, ensuite, la CGT et FO ont défilé de la place de la République à celle de la Bastille. Puis, une manifestation anti-FN s'est tenue place de la République. En marge du cortège syndical, des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et une centaine de jeunes cagoulés. Trois CRS ont été blessés, dont un plus sérieusement, par des cocktails Molotov.

Lutter contre l'abstention

Les cortèges se sont parfois un peu confondus, mais dans la foule, des dizaines de pancartes appellent à voter pour Emmanuel Macron au 2nd tour de l'élection présidentielle (7 mai). "Y'a pas d'autres solutions" martèle Pascal, avec sa pancarte où il est écrit "Pour pouvoir se regarder dans la glace lundi matin". Un peu plus loin, Thaïs porte un t-shirt "Abstention : piège à cons", pour la jeune maman "il est inconcevable de penser que Macron et Le Pen représente le même risque".

Des dizaines de pancartes contre Marine le Pen sur la place de la République © Radio France - Maxime Fayolle

Des indécis encore nombreux

Certains d'entre eux étaient déjà là en 2002, lorsque Jean-Marie le Pen était au 2eme tour. Ils sont encore là aujourd'hui, mais désabusés. Félix se rappelle, "c'était mon premier vote, et je me retrouve 15 ans plus tard avec le même choix. Moi, je n'irai pas voter dimanche". D'autres, comme Enzo hésitent toujours : "La démocratie, pour moi, c'est voter par conviction, pas par peur. Et aujourd'hui, on ne joue que sur cette peur, et moi ça me met mal à l'aise. Pour le moment, je ne sais pour qui je vais voter, ni même si je vais me déplacer"