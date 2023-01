Le défilé du nouvel an chinois de retour dans le 13e arrondissement de Paris

Les festivités du nouvel an chinois n'ont pas eu lieu à Paris depuis février 2019.

La communauté chinoise attendait ce moment avec impatience. Les festivités et le défilé du nouvel an chinois font leur retour ce dimanche dans le 13ème arrondissement de Paris. Les trois dernières éditions avaient été annulées en raison de la pandémie de Covid-19 .

Le cortège, composé de danseurs, musiciens et des fameux tigres et dragons, doit partir aux alentours de 13h30 depuis l'avenue d'Ivry, puis empruntera l'avenue de Choisy et le boulevard Massena avant de revenir avenue d'Ivry. Des milliers de personnes sont attendues pour célébrer l'année du lapin d'eau.

"Beaucoup d'associations se sont préparées", selon la créatrice de contenus chinoise Ludan Wu

"C'est l'un des plus grands défilés de Paris, après ces trois ans, beaucoup d'associations se sont préparées pour ce défilé-là. le 13ème, c'est un quartier de dynamisme culturel pour la tradition chinoise, donc ce sera l'occasion pour beaucoup de découvrir la culture chinoise", explique Ludan Wu, une créatrice de contenus chinoise installée en France depuis 10 ans et invitée de la matinale de France Bleu Paris vendredi à 7h45 .

La circulation sera donc perturbée dans le quartier ce dimanche, entre la porte de Choisy, l'avenue de Choisy et l'avenue d'Ivry.