Les deux trophées remportés par le Stade Toulousain sont présentés ce samedi après-midi dans le centre-ville de Toulouse. La parade défile sur les allées Jean Jaurès à 16h. Événement à suivre en direct sur France Bleu Occitanie, émission spéciale entre 15h et 18h.

Tout savoir sur la parade du Stade Toulousain avec le Brennus et la Coupe d'Europe

Les Toulousains vont fêter le doublé ce samedi. Les joueurs du Stade Toulousain prennent l'avion entre 12h et 13h puis ils viennent parader dans le centre-ville de Toulouse. Un défilé avec le Bouclier de Brennus et la Coupe d'Europe, sur les allées Jean Jaurès, à 16h. De 15h à 18h : émission spéciale sur France Bleu Occitanie.

Après avoir pris l'avion, l'équipe du Stade Toulousain se dirige vers le Stade Ernest-Wallon d'où ils partiront à bord d'un bus à impériale. Le programme prévoit ensuite qu'ils défilent sur les allées Jean Jaurès, côté Marengo à 16h, jusqu'à Wilson puis ils remontent de l'autre côté. Personne n'est autorisé à accéder aux Ramblas, on devra se contenter des trottoirs sur les allées pour regarder de loin les joueurs qui ne descendront pas du bus.

Anticipez le plus possible vos déplacements. Les parkings de Marengo et Jean Jaurès seront fermés, tout comme la station de métro Jean Jaurès. Le port du masque est obligatoire lors de cet événement ainsi que le respect des gestes barrières.

