"Le délestage vient en dernier recours, et si il se fait ce sera par quartier et pas plus de deux heures"

C'est en ce moment que s'organisent les éventuelles coupures de courant redoutées pour janvier 2023 alors que la grisaille s'installe et que Toulouse vient de connaître plusieurs jours avec des températures maxis à 5 degrés et qu'on a frôlé le gel par endroit.

Circulaire envoyée au préfet

La Première ministre Elisabeth Borne demande aux préfets de se préparer à cette hypothèse, notamment face au manque de production des centrales nucléaires. Le préfet d'Occitanie a reçu une circulaire pour faire le point sur la conduite à tenir en cas de coupure et préparer les entreprises et les habitants. Ces coupures auront pour objectif de délester le réseau. Particuliers, écoles, transports, entreprises, tous les secteurs sauf les sites qualifiés de critique seront touchés.

Délestage en dernier recours

Pour autant ce ne sera pas le block out. En cas de délestage ce n'est pas toute la Haute-Garonne ni toute la ville de Toulouse qui sera privée d'électricité, cela se fera par quartiers et ça ne durera pas plus de deux heures entre 8h et 13h ou de 18 à 20h.

Tout le monde est concerné à l'exception des sites prioritaires : gendarmeries, casernes de pompiers, commissariats, hôpitaux et sites industriels sensibles. Les seuls foyers épargnés sont les voisins d'infrastructures protégées bénéficiant de la même la ligne électrique.

Les écoles resteront donc fermées le matin pour ne pas accueillir les enfants sans chauffage, ni lumière, ni alarme.

Des trains pourraient être annulés, la question du métro et du tramway n'est pas encore réglée.

Mais la coupure est le dernier recours et elle est programmée. Avec l'émission d'un signal EcoWatt rouge trois jours en amont pour inciter chacun à faire des efforts : comme reporter le démarrage d'une machine à laver, diminuer la température de son chauffage, ne pas utiliser son four dans les heures les plus tendues.

Et si ce n'est pas suffisant, la veille de la coupure à 17h il sera possible de savoir si vous êtes concerné en renseignant votre adresse sur le site internet d'Enedis ou de RTE .

RTE se veut rassurant

Si délestage il y a au mois de janvier 2023 c'est vraiment parce que les écogestes n'auront pas été suffisants insiste Jérôme Rieu, directeur centre maintenance RTE Sud-Ouest : "le délestage vient en dernier recours, on va demander à chacun de renforcer ses écogestes et on espère que ça permette d'éviter un éventuel délestage, si ce n'était pas le cas, oui chez soi cela signifie ne plus avoir accès au fonctionnement de ses appareils électriques et une maison qui se refroidit, mais comme on est sur une opération programmée, on sait que deux heures après le courant reviendra."

Exemples d'écogestes

Pour adopter les éco-gestes voici les conseils de Selectra plateforme de comparaison pour les contrats en énergie, elle accompagne les particuliers, son directeur général délégué Maxime de la Raudière :

"On peut par exemple utiliser un thermostat connecté pour programmer et régler la température de son chauffage dans les pièces, si il est bien utilisé cela permet une économie d'énergie de 10%. On peut aussi éteindre ses appareils et ne pas les mettre les appareils en veille à l'aide par exemple d'une multiprise. Les appareils en veille représente 80 euros par an et par foyer. L'ensemble des appareils en veille en Europe représente la consommation annuelle de la Hongrie, soit 30 Térawatt-heure, c'est un chiffre vraiment important."