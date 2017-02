Le délit d'entrave à l'IVG sur internet définitivement adopté par le Parlement

L'Assemblée nationale a voté définitivement cette proposition de loi ce jeudi. Le texte vise à pénaliser les sites web de désinformation sur l'interruption volontaire de grossesse.

Les sites internet qui "trompent délibérément les internautes en se faisant passer pour des sites officiels ou neutres, et cherchant à dissuader les femmes de recourir à l’IVG", selon les mots de la ministre des Droits des femmes Laurence Rossignol, seront désormais passibles de poursuite. Les députés ont adopté définitivement ce jeudi matin l'extension du délit d'entrave à l'IVG, créé en 1993. Les députés ont adopté en première lecture le texte en décembre dernier, mais le Sénat l'avait amendé une semaine plus tard - l'Assemblée a donc du l'examiner une deuxième fois.

Deux ans de prison et 30.000 euros d'amende encourus

Conçu initialement pour les "commandos" qui venaient perturber les établissements pratiquant l'avortement ou menacer les personnels, le délit d'entrave à l'IVG est sanctionné par une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende. Il est donc étendu au champ numérique. Présenté par des parlementaires socialistes et écologistes, le texte pénalise la diffusion ou transmission "par tout moyen, notamment par des moyens de communication au public par voie électronique ou de communication au public en ligne, des allégations, indications ou présentations faussées et de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif" sur l'avortement ou à "exercer des pressions psychologiques" sur les femmes cherchant à s'informer sur l'IVG, voire leur entourage.

Tous les groupes de gauche et une majorité de l'UDI ont voté pour, alors que les députés Les Républicains ont voté contre "une atteinte à la liberté d'expression".

Adoption définitive de la PPL délit d'entrave. Je salue les deputé.e.s et sénateur.e.s qui ont soutenu et renforcé le droit à l'#IVG — laurence rossignol (@laurossignol) February 16, 2017

Quarante ans après la loi Veil, "les adversaires du contrôle des naissances avancent masqués, dissimulés derrière des plateformes qui imitent les sites institutionnels ou des numéros verts d'apparence officielle", dénonce Laurence Rossignol. "Les militants anti-IVG resteront libres d'exprimer leur hostilité à l'avortement. A condition de dire sincèrement qui ils sont, ce qu'ils font et ce qu'ils veulent", a-t-elle assuré.

Pour l'orateur des Républicains Christian Kert, cette loi menace "la liberté de pensée" et "met en place une véritable censure gouvernementale" que selon lui le Conseil constitutionnel n'acceptera pas. "La liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de tromper les personnes, la liberté de manipuler", a répondu l'UDI Philippe Vigier.