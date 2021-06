Thierry Burkhard, futur nouveau chef des armées françaises

Le nouveau chef d'état-major des armées françaises sera un militaire du Territoire de Belfort. Thierry Burkhard, qui fêtera ses 57 ans le 31 juillet prochain, vient d'être nommé ce dimanche par l'Elysée, en remplacement du général Lecointre qui avait demandé à quitter ses fonctions après quatre ans en poste. Le général Burkhard, originaire de Delle dans le Territoire de Belfort, était chef de l'Armée de Terre depuis 2019. Il devrait prendre le commandement suprême dans le courant du mois de juillet.

Saint-Cyrien et légionnaire

Thierry Burkhard est né et a grandi à Delle, près de Delle. En sortant de Saint-Cyr en 1988, il intègre ensuite la Légion étrangère pour laquelle il servira durant toute sa carrière militaire. Sous le béret vert, il réalise des missions en Irak, en Ex-Yougoslavie, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en Guyane ou encore au Gabon. Il est affecté une dernière fois à la Légion étrangère de 2008 à 2010 en tant que chef de corps à Djibouti.

Chef d'état-major de l'Armée de Terre en 2019

De 2010 à 2019, Thierry Burkhard occupe plus des postes de communication ou de renseignement au sein de l'état-major des armées avant d'être nommé en 2019, chef d'état-major de l'Armée de Terre, en étant élevé au rang et appellation de général d'armée. La passation de pouvoir devrait intervenir "dans quelques semaines" précise l'Elysée. Un changement de commandement qui intervient alors que le Président de la République, Emmanuel Macron, vient d'annoncer une réduction de la présence militaire française au Sahel et une réarticulation de la lutte antidjihadiste autour d'une "alliance internationale" associant des Européens.

"C'est une excellente nouvelle pour nos armées et pour la France. La vision stratégique et le charisme de Thierry Burkhard font de lui un des officiers les plus remarquables de sa génération." commente ce dimanche Cédric Perrin, sénateur LR du Territoire de Belfort et vice président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, et rapporteur général de la commission défense et sécurité de l'OTAN.