Le démantèlement du Bugaled Breizh commence à Brest, 19 ans après le naufrage

Il était entreposé là depuis près de deux décennies. Le Bugaled Breizh a commencé à être démantelé ce lundi à la base navale de Brest. Des ouvriers de l'entreprise Navaléo supervisent la déconstruction de l'épave du chalutier de Loctudy, 19 ans après son naufrage au large des côtes anglaises, causant la mort des cinq membres d'équipage. Ils découperont 120 tonnes de déchets d'acier et de bois avant de les recycler.

"C'est une page qui se tourne pour tous les usagers de la base navale, commente le capitaine de frégate Christian Aït-Hocine, commandant en second de la base navale de Brest. C'est 13.000 personnes en permanence sur le site qui l'ont côtoyé pendant 19 ans. On a une pensée pour les familles, bien évidemment. On a une pensée pour les victimes. C'est aussi une sépulture." Le chantier doit s'achever vendredi.

Le 8 avril dernier, les familles des cinq marins-pêcheurs morts dans le naufrage ont pu se recueillir devant le bateau naufragé. Les proches qui le souhaitaient ont également pu récupérer des morceaux de l'épave ainsi que des objets retrouvés à bord. C'est le procureur général de Rennes qui avait autorisé cette cérémonie inédite. Dans cette affaire, un non-lieu a été prononcé en France. La justice britannique a également écarté l'hypothèse d'un accrochage avec un sous-marin et a conclu à un accident de pêche .