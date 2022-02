Le déménagement d'Emmaüs Montbéliard se met doucement en route

Dès la semaine du 21 février 2022, les équipes d'Emmaüs commencent à recevoir du matériel pour aménager leurs nouveaux locaux à Fesches-le-Châtel. Ce n'est que la première étape d'un long déménagement qui devraient prendre environ 6 ans mais qui ravit déjà les compagnons et bénévoles.

Les immenses piles de ferraille, de cartons et d'appareils captent le regard quand on arrive devant le site d'Emmaüs Montbéliard route d'Allondans. Certaines sont sous de très hauts hangars, d'autres à même le sol et non protégés de la pluie. La vente se fait dans ces abris peu couvert. C'est une des raisons pour lesquelles Emmaüs va investir l'ancienne usine de co-compostage de Fesches-le-Châtel.

Une partie des locaux actuels à Montbéliard © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Un déménagement très attendu

L'usine de 5 hectares au milieu de la forêt permettrait à tout le monde d'être au chaud et au sec. Thierry Rosselot est le directeur de la communauté des compagnons de Montbéliard, il se soucie du bien-être et de la sécurité des travailleurs.

"On a 26 compagnons qui habitent en permanence sur le site, sauf que leurs chambres sont vétustes. On va construire 40 nouveaux logements, une nouvelle cuisine et un nouvel espace de vie pour leur offrir des conditions de vie correctes."

Robert a 71 ans et c'est le plus ancien membre de la communauté avec ses presque 40 ans de participation. Lorsqu'on lui parle de sa vie ici, ses yeux bleus clairs s'illuminent. Il a hâte du déménagement : "Ca sera beaucoup mieux qu'ici ! Les hangars sont tellement hauts que lorsqu'il pleut ou qu'il neige, tout rentre et on est trempé ! A Fesches le problème sera réglé."

Robert et Fernand, 71 ans et 81 ans, les doyens de la communauté d'Emmaüs Montbéliard © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Plus de confort pour les activités de vente

Les clients aussi trouveront plus de confort. "On sait que nos bâtiments actuels ne sont pas forcément les plus adéquats, les nouveaux permettront un meilleur accueil" avoue Thierry Rosselot.

Gilles, un des bénévoles espère que le déménagement dans la forêt n'empêchera pas les clients de venir. "On passe de Montbéliard à une commune plus excentrée, on verra bien si les clients suivront."

Pas de doute pour Thierry Rosselot qui envisage d'ouvrir le mercredi et le samedi toute la journée, contrairement à juste le samedi matin en ce moment. "On espère finir les travaux et avoir totalement déménagé d'ici 6 ans. Mais en attendant, il faut qu'on trouve les financements."

Fernand, 81 ans et compagnon, a donné son pécule mensuel de moins de 400€ pour aider aux travaux. "On m'a rien demandé mais je l'ai donné de bon cœur. J'en ai pas besoin alors autant que ça serve à la communauté."

Vous pouvez leur faire un don pour les aider en les appelant directement.

Infos pratiques : Emmaüs Montbéliard, route d'Allondans à Montbéliard - 03 81 91 27 00 - ouvert le samedi de 9h à 12h