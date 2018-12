Le denier de l'Eglise en baisse en Côte-d'Or

C'est quasiment l'unique source de revenu de l'Eglise, et pourtant chaque année le denier du culte rapporte moins, une baisse de 76 000 euros en 2018 en Côte-d'Or. La raison : il y a moins de donateurs, en revanche ils donnent plus.

Côte-d'Or, France

Chaque année l'Eglise de Côte-d'Or a besoin d'environ 2 300 000 euros pour vivre, l'ensemble de cette argent provient du denier de l'Eglise, sauf que cette générosité diminue. En 2018, les dons ont baissé de 76 000 euros. Les donateurs dont la moyenne d'âge est élevée sont en effet de moins nombreux, en revanche ils sont de plus en plus généreux, les dons sont passés d'une moyenne de 204 à 211 euros.

Faire vivre l'Eglise

Depuis la séparation de l'Eglise et de l'Etat en 1905, l'Eglise ne possède quasiment plus de terres et de bâtiments. La plupart de ses ressources vient de la générosité des fidèles. En côte-d'Or, cette générosité fait vivre 130 prêtres (en activité et à la retraite) et 50 laïcs, embauchés par le diocèse. Les reste des dons est destiné à l'entretien des bâtiments (chauffage), aux frais des prêtres qui explosent (comme les dépenses liées aux voyage en voitures) et aux bonnes œuvres de l'Eglise.