Le dentiste de Cristiano Ronaldo en escale à Belfort dans son périple pour ramener des Ukrainiens au Portugal

Rallier Lisbonne à l'Ukraine en camionnette pour apporter du matériel médical et ramener des réfugiés, c'est ce qu'ont fait Miguel Stanley, dentiste mondialement reconnu et Mike, un de ses amis. Vendredi soir, les deux hommes ont fait escale à Belfort avec les cinq Ukrainiens qu'ils ont récupérés.

Vendredi 4 mars 2022 au soir, un convoi atypique de huit personnes a fait escale à Belfort. Miguel Stanley, dentiste reconnu dans le monde dentaire et dentiste personnel de la star de football Cristiano Ronaldo, a ramené avec son ami Mike cinq réfugiés ukrainiens.

Lisbonne-Pologne en voiture

Il y a quelques jours, Miguel Stanley a loué une camionnette et a décidé de prendre la route depuis Lisbonne pour rallier la frontière polonaise. Il a rempli sa voiture de matériel médical pour aider les combattants ukrainiens et a compté sur de l'aide sur tout son trajet. "Le monde des dentistes est très soudé. Avant de partir, j'ai créé un groupe de dentistes sur ma route. Par exemple, je disais que j'allais arriver à Leipzig en Allemagne et dans l'après-midi beaucoup de dentistes allemands m'attendaient avec du matériel médical. On m'a énormément aidé pendant tout le trajet."

Ensuite, il arrive enfin à destination : la frontière ukrainienne, côté polonais. Pas question de repartir avec une voiture vide, il veut ramener cinq réfugiés avec lui. "Ma femme parle ukrainien, elle a mis un message sur Internet disant que j'allais au Portugal en voiture depuis la Pologne. En quelques minutes, elle a reçu des centaines de messages. Elle a discuté avec un homme au Portugal dont la femme, le fils et la fille sont bloqués en Ukraine. Sur place, une autre femme et son enfant étaient aussi coincés alors on les a emmenés !"

Capture d'écran issue du compte Instagram du Dr Stanley - Miguel Stanley

Un peu apeurés à l'idée de monter en voiture avec des inconnus, ces réfugiés ont néanmoins étaient très soulagés de recevoir cette aide. "A l'arrivée à Lisbonne, des amis vont les loger, on va s'occuper de trouver des écoles pour les enfants et de l'argent."

Un convoi unique mais qui ne s'arrête pas là

Mais avant, arrêt à Belfort pour se reposer après un trajet d'une dizaine d'heures. "On ne va pas arriver à Lisbonne avant dimanche matin, on fait un stop à Barcelone pour faire faire une chirurgie des yeux à un des enfants qui a un problème."

C'est le seul trajet que Miguel Stanley et Mike vont faire jusqu'en Europe de l'Est. "On a été les premiers du Portugal à le faire. Maintenant, on va aider au niveau logistique et financier. On reçoit des centaines de messages par jour de gens qui veulent faire la même chose que nous."

Il sait que la guerre en Ukraine émeut plus de monde en Europe que d'autres conflits, comme en Afrique ou au Moyen-Orient, "c'est triste mais c'est parce que c'est plus proche, ils se sentent plus concernés. Cependant, ce voyage m'a vraiment montré à quel point les gens sont généreux et se soucient des autres."