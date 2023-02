Un dentiste toulousain part à la retraite et lègue son cabinet dentaire à l’Ukraine

C’est un convoi un peu particulier qui va partir ce lundi 6 février 2023 depuis Montauban en direction de l’Ukraine. Le onzième convoi de l’association Occitalien d’une trentaine de tonnes prend la route avec...un cabinet dentaire toulousain! Le docteur Lean Guedj est partie à la retraite. Depuis deux ans, il cherchait un successeur. En vain donc. Et il a décidé de léguer ton son matériel à l’association pour équiper un hôpital en Ukraine.

Tout s’est fait très vite. Il y a quelques jours, le président de l’association Occitalien Pascal Serrier a reçu la proposition du dentiste à la retraite. "Il m'a appelé en me disant « Je souhaite non pas m'acheter une voiture, non pas faire un beau voyage, mais je souhaite donner tout mon cabinet dentaire à votre association."

Démonté par des réfugiés

Alors, pendant deux jours, tout a été méticuleusement démonté dans le cabinet de la rue Michoun, à deux pas du quartier Jolimont. Tout le matériel sans exception a été mis dans un camion. "Tout ce qui était dans la salle d'attente, toutes les machines pour aseptiser, désinfecter tout le petit matériel. Ça représente quand même un double cabinet dentaire", détaille Pascal Serrier.

Il a fallu plus de deux jours pour venir à bout de la tâche… Le tout en français teinté d’ukrainien, puisque des Ukrainiens, comme Dimitro, soutenu par l’association, ont participé au démontage. "Oui, bien sûr, ça aide l'Ukraine. Les Français sont très amicaux, ils nous aident, c'est bien."

Et cette présence des Ukrainiens est très importante pour le président de l’association Occitalien : "On est là avec eux, et ils le sentent. On est aussi une force, même si on est une force invisible. On n’est peut-être pas la plus grosse force, je reconnais. Ce ne sont pas des chars, ce ne sont pas des armes, Ce sont mes armes à moi."

"Pas assez jeune pour me battre à leurs côtés"

Le départ à la retraite du Docteur Léon Guedj prend un peu de sens. "J'ai cherché un successeur depuis deux ou trois ans. On a mis une annonce au conseil de l'ordre, mais on n'a pas trouvé parce que les jeunes veulent travailler dans des cliniques. C'est resté comme ça. Et puis finalement, le travail de toute une vie part en Ukraine. J'aurais souhaité bien évidemment que l'Ukraine n'en ait pas besoin. Mais vu ce qui se passe là-bas, je me dis c'est une petite goutte d'eau. C'est une manière de participer, comme je ne suis pas assez jeune pour me battre à leurs côtés. Ça va être remonté dans une clinique et on prie pour que l'Ukraine retrouve la paix."

L’association Occitalien est basée dans le centre commercial Albasud (Super U) à Montauban. Elle a été créée en 2020 pendant le confinement pour venir en aide aux SDF. Elle a aussi envoyé une dizaine de convois en Ukraine. Le dernier, le onzième, est rempli de groupes électrogènes et de matériel médical pour une valeur de 100.000 euros. Le cabinet dentaire du Docteur Guedj a lui été estimé à 40.000 euros.

