Le Département annonce 100 pompiers en plus en huit ans dans les Pyrénées-Orientales

100 pompiers professionnels supplémentaires dans les Pyrénées-Orientales d'ici huit ans, dans le cadre du SDACR, le Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. C'est ce qu'annonce ce mercredi 4 octobre Hermeline Malherbe, la présidente du Département. "Cela permet de prévoir face à l'augmentation de la population, face au changement climatique, face aux changements de la société", explique-t-elle.

Les Pyrénées-Orientales vont donc passer de 330 à 430 pompiers d'ici 2031, pour un budget de cinq millions en plus chaque année, sur un budget total de 50 millions dont 35 millions financés par le Département. "En un peu plus de dix ans on aura doublé la participation du Département au financement du SDIS 66", souligne la Présidente du département.

Une annonce saluée par les pompiers

Christophe Garcia secrétaire général CGT pour le SDIS 66 : "On est ravis et on mesure l'effort financier annoncé. On sait que les budgets sont contraints, qu'il y a des entreprises qui ferment, des services publics en difficulté qui n'ont pas des moyens à la mesure de leurs besoins donc on est très satisfaits du choix politique qui est fait pour faire face au défi climatique et à l'augmentation de la population. Nous donner les moyens pour travailler en nombre et en sécurité, c'est une reconnaissance de notre travail."