Le département d'Ille-et-Vilaine veut investir 70 millions d'euros pour développer les pistes cyclables

Il y a de plus en plus d'infrastructures réservées au vélo en Ille-et-Vilaine. Cela fait partie du programme Mobilité 2025 voté en avril 2021 pour verdir les routes. Pour en parler sur France Bleu Armorique, Schirel Lemonne, la conseillère départementale déléguée au plan vélo et aux liaisons vertes en Ille-et-Vilaine.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : 24 pistes cyclables sont prévues dans ce plan vélo pour l'Ille-et-Vilaine. Où en est-on ?

Schirel Lemonne : Deux sont en travaux et vont être livrées avant l'automne. Treize sont à l'étude en différents phasages et neuf seront programmées d'ici à la fin de l'année. L'une est entre Domagné et Saint-Sauveur-des-Landes, où on a deux passerelles qui passent au-dessus de l'autoroute et la nationale, et une autre en pré-urbanité entre La-Chapelle-des Fougeretz et Melèsse.

Pourquoi ces axes ont été choisis ? Il y a de la demande ?

Schirel Lemonne : Oui, tout à fait. Mais l'idée, c'est surtout de constituer une armature solide. Et on va venir mailler avec des axes structurants. Ce sont des actes vraiment protégés qui assurent la sécurité du cyclisme, pas seulement des bandes cyclables qu'on peut trouver à côté de routes parfois très fréquentées. Car souvent le frein à la mobilité, à l'usage du vélo, c'est la sécurité, donc on est vraiment en dehors de la route, en sécurité, avec une largeur utilitaire très importante. Et le cycliste sera en sécurité quel que soit son âge.

Qui sont les cyclistes que vous espérez voir emprunter ces pistes cyclables en Ille-et-Vilaine ?

Schirel Lemonne : Alors, l'idée, c'est vraiment d'utiliser le vélo au quotidien. Donc ce sont toutes ces personnes qui utilisent le vélo au quotidien, que ça soit pour aller au collège ou au travail.

Certains trajets peuvent être assez longs ?

Schirel Lemonne : Oui, en fait, l'acceptabilité est à peu près de 11 à 12 kilomètres. Sachant que le vélo n'est pas un seul mode de transport, il peut être intermodal. Et donc on peut rejoindre une gare ou un pôle d'échanges multimodal avec son vélo. L'idée, c'est de faire des jonctions pour qu'on puisse venir beaucoup plus loin.

Et ça fonctionne ?

Schirel Lemonne : Oui, oui, ça fonctionne. Il y a vraiment une envie, une demande sociétale et on a des élus motivés sur le territoire qui veulent venir mailler ces infrastructures.

Quel est le coût de ces infrastructures ?

Schirel Lemonne : L'ambition est de 70 millions sur le mandat, uniquement en faveur du vélo, pour ces infrastructures cyclables. Et il faut ajouter à ça tout ce qui est engagé par les élus locaux. Donc ça représente une somme assez importante. Et c'est une somme finalement qui est demandée par l'Association nationale des utilisateurs de la bicyclette (FUB) qui estime il me semble qu'il faut 30 € par habitant et par an.

On y est en Ille-et-Vilaine ?

Schirel Lemonne : Non, mais on est bien engagé. Rien qu'au Département, on est à 13 € par habitant par an pour le vélo. On est engagé dans la construction d'infrastructures de type néerlandaises. Ce sont vraiment ce qu'on peut voir des pistes rouges dissociées du trafic routier. Et on travaille sur les ronds-points dissociés du trafic. Et c'est ça qui est innovant.

Il y a d'autres aménagements qui sont faits pour inciter plus de gens à prendre sont deux roues ?

Schirel Lemonne : Sur le plan vélo, on a tout un écosystème auquel on pense notamment par exemple les abris à vélos. On va travailler dès l'année prochaine sur la localisation des abris à vélo parce que risquer de se faire voler son vélo, c'est un frein. Nous, on va être par exemple sur les collèges. Mais ces abris pourront servir aussi pendant les vacances scolaires.