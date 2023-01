Le département d'Indre-et-Loire veut faire vivre la démocratie avec le budget participatif

La deuxième édition du budget participatif du département d'Indre-et-Loire a récompensé 153 projets sur 398 dans deux catégories, les moins de 18 ans et les plus de 18 ans. Les projets de cette première catégorie auront un financement du département à hauteur de 5.000 euros. Ceux de la deuxième catégorie à hauteur de 23.000 euros. Mais tous ont dû faire campagne pendant des semaines pour être élus.

"Continuer à faire vivre la démocratie"

"On a communiqué sur les réseaux sociaux comme on peut l'imaginer. Des contacts dans le cercle intime, familial mais aussi par exemple, nous sommes allés à la rencontre des Tourangeaux et Tourangelles pendant un match de volley-ball", explique Laurent Prats, directeur de la protection civile en Indre-et-Loire.

Le projet de l'association a été retenu par les votes des habitants de la Touraine, plus de 1.000 votes. La protection civile va pouvoir acquérir un véhicule. Tout au long de la campagne, l'association a gardé un œil sur ses concurrents. "On pouvait observer l'avancement de nos concurrents. Nos collègues d'Handisport avaient toujours une longueur d'avance sur nous. Cette campagne était intense", sourit Laurent Prats.

"Notre objectif de 50.000 votes, on en a eu plus de 66.000 votes", analyse Olivier Lebreton, vice-président du département chargé des finances. "Le budget participatif, c'est un des moyens de réconcilier les gens avec la politique, même avec l'engagement", poursuit Olivier Lebreton. "Les Tourangeaux ont voté, ça c'est la démocratie. Et ce qui est très important dans la démocratie, c'est d'accepter le résultat", complète le vice-président.

Selon le département, 99% des projets finissent par être réalisés. L'année dernière, 111 des 116 projets financés par le premier budget participatif ont été menés.