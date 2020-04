Le département de Haute-Garonne dévoile des mesures pour faire face à la crise

Le Conseil Départemental de Haute-Garonne détaille ce jeudi les mesures pour faire face à la crise et pour préparer l'avenir.

Un bon d'achat pour les plus précaires

Dans les jours qui viennent, 21.700 familles de Haute-Garonne dont les enfants collégiens bénéficiaient de la gratuité ou semi-gratuité de la cantine vont recevoir un bon d'achat de 60 ou de 30 euros (pour la semi-gratuité) pour acheter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène.

Les personnes isolées ou encore les étudiants en situation de précarité vont toucher 150 euros par mois pendant toute la durée de la crise. Cela représente deux millions d'euros pour le département.

Par ailleurs, 120 collégiens de cinq collèges REP+ démunis de matériel informatique ont été équipés de tablettes.

210.000 masques distribués

Sur le million de masques commandé par le département, 210.000 ont déjà été distribués aux EHPAD, aides à domicile ou structures d'aide sociale à l'enfance.

Les paiements de prestations sociales ont été effectués

30000 personnes âgées ont touché l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), 10000 personnes en situation de handicap ont touché la prestation de compensation du handicap (PCH) et 36700 personnes ont touché le RSA en Haute-Garonne.

Un revenu exceptionnel pour les conjoints non salarié

Le Conseil départemental va également verser un revenu exceptionnel de 500 euros pour des conjoints non salariés (environ 1.000 personnes concernées, notamment des conjoints d'agriculteurs).

Soutien aux acteurs du territoire

Le département débloque 27 millions d'euros pour aider les entreprises. Les accomptes (habituellement de 30%) ont été relevés à 60% du montant des chantiers pour aider les trésoreries des entreprises. Ce qui correspond à une enveloppe de 10 millions d'euros pour la Haute-Garonne.

80% des frais d'un service classique seront payés aux transporteurs scolaires, à l'arrêt en ce moment.

Georges Méric a expliqué que tous les chantiers étaient à l'arrêt (construction de nouveaux collèges, chantiers routiers comme la déviation de Saint-Lys, la création de pistes cyclables). _"On ne peut pas dire de se confiner et d'aller au travail en même temps, comme on n'a pu l'entendre_."

Un fonds de 3 millions d'euros sera également voté ce jeudi pour les petits commerçants et artisans.

2 millions d'euros pour les associaitons

Enfin, 2 millions d'euros seront dédiés au tissu associatif. 700 associations de Haute-Garonne ont déjà fait savoir leurs difficultés auprès du Conseil départemental. 137 d'entre elles vont obtenir une aide dans les prochains jours, le reste suivra.

Le département paiera les devis de 35 manifestations culturelles qui ont été annulées.

Georges Méric s'est exprimé sur sa vision de l'après-coronavirus : "La société d'après ne peut pas être dans la continuité de la pseudo-mondialisation heureuse si défendue par le pouvoir actuel. Ou la continuité avec le néo-libéralisme débridé qui par principe refuse le partage. _Il faut une rupture. Il va falloir des stratégies. Il faudra savoir si la priorité est l'humain ou les dividendes_. Cette crise apportera une réponse."