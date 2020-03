Coronavirus : le département de Haute-Savoie ouvre un numéro d'écoute gratuit pour les personnes âgées

Dans le contexte actuel de confinement, et d'inquiétudes pour certains, le Département de Haute-Savoie ouvre ce jeudi un numéro spécial d’écoute et d’orientation gratuit pour les personnes âgées ou handicapées et isolées. Il s'agit du 04 50 33 20 03, ouvert 7j/7, de 8 heures à 18 heures. Deux opérateurs sont spécifiquement dédiés à cette ligne. Ils sont installés, comme les opérateurs du service Téléalarme, sur la même plateforme que les pompiers de Haute-Savoie, le Samu et le Samu Social.

Des préoccupations et des inquiétudes très concrètes

Dès la mise en place du service ce jeudi matin, une douzaine d'appels ont été pris en charge par les opérateurs. Il s'agit surtout d'informer et de rassurer. "Une dame demandait si elle pouvait aller avec sa fille faire des courses ou prendre sa voiture (..) une autre voulait savoir si elle avait le droit de sortir son chien", explique Nelly Pesanti, la directrice du service autonomie au Conseil départemental de Haute-Savoie.

Ecouter, conseiller et orienter

Les opérateurs sont d'abord là pour écouter les personnes qui pourront se sentir isolées ou qui sont stressées par la situation actuelle. Quelques mots rassurants, des conseils pour se protéger, rester vigilant : voilà les conseils qui peuvent leur être apportés. "On répète aussi de bien appliquer les gestes barrières", précise Nelly Pesanti. Certains appels peuvent laisser apparaître une détresse, comme par exemple une aide à domicile qui ne peut plus se déplacer. "Dans ce cas là, on peut trouver une solution, on va essayer d'être le relais pour pouvoir faire venir une personne".

Un service de téléalarme également renforcé

En Haute-Savoie, il y a déjà 8341 abonnés au service de Téléalarme. Pour eux, les opérateurs vont également renforcer leur présence sur cette plateforme en les appelant pour prendre de leurs nouvelles. Depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus, des jeunes retraités volontaires sont venus renforcer les équipes du service autonomie du Département. Des travailleurs sociaux volontaires se sont aussi manifestés pour répondre aux appels.