Le Département de l'Eure veut lutter contre l'isolement des personnes âgées

Leur tablette, c'est un peu le nouveau membre de la famille de Francis et Céline, aux Andelys. Le couple, respectivement 81 et 85 ans, a reçu une tablette de la part du conseil départemental de l'Eure en juillet dernier. "Le matin, je regarde le temps, la température du matin, de l'après-midi explique Francis, passé maître dans l'utilisation de la tablette. Il passe ensuite en revue les différents articles proposés par la revue Notre Temps. Avec son stylet, il sélectionne ce qui l'intéresse et ensuite une voix féminine lit l'article à haute voix. Ce que Francis apprécie particulièrement, c'est de pouvoir envoyer des mails à ses proches. Pas de besoin de taper les adresses, elles sont déjà enregistrées et pas besoin de taper non plus le texte, il suffit de le dicter.

Ça nous fait passer une heure à regarder tout ça. J'écoute un peu la musique - Francis, 81 ans

Le nonagénaire l'admet, "ce n'est pas dur à apprendre" et ensuite il montrera à Céline, sa femme, comment ça fonctionne car "pour l'instant, elle a des problèmes aux yeux, elle attend d'être bien guérie pour avoir ses lunettes pour se servir de la tablette". Il se se fait pas de souci, "ma femme apprend très vite" raconte-t-il. "Mon mari s'en occupe, c'est bien aussi pour lui" enchérit Céline, "que de rester à rien faire, surtout l'hiver, les journées sont parfois longues". Le couple passe aussi des appels avec ses enfants via WhatsApp, comme avec leur fils qui travaille à la Défense.

REPORTAGE - La tablette Ardoiz chez Céline et Francis Copier

La tablette commercialisée par le groupe La Poste, s'est vendue à 80.000 exemplaires en France. "Dans l'Eure, elle est plébiscitée par nos seniors pour son caractère facile et ludique" avance Raphaël Tamponnet, directeur du développement et des partenariats à la direction des services Silver Économie du Groupe La Poste. Pour la tablettes, les seniors retenus n'ont rien à payer, "c"est la grande force du dispositif qui a été mis en place dans l’Eure, il est entièrement pris en charge financièrement".

Le Département agit en prévention pour à la fois augmenter tout de suite la qualité de vie des usagers mais aussi espérer des économies à venir sur le financement du coût de la dépendance - Raphaël Tamponnet - Groupe La Poste

Et la lumière fut

Cette tablette Ardoiz fait partie d'un pack maintien à domicile qui comprend également un dispositif qu'on retrouve sur la table de chevet près du lit conjugal : "C'est une lampe quand mon mari se lève, elle s'allume toute seule et on a un petit machin pour éteindre" explique Céline.

Sitôt qu'il met les pieds par terre, ça s'allume - Céline, 85 ans

Plus besoin de lampe de poche pour se lever la nuit pour Francis © Radio France - Laurent Philippot

Le dispositif remplace la lampe de poche que Francis utilisait jusqu'à présent lorsqu'il se levait la nuit et peut réduire le risque de chute.

Un réseau de voisins solidaires

Le pack maintien à domicile est une des trois actions menées par le Département de l'Eure pour rompre l’isolement des personnes âgées. Le 22 novembre, il sera complété par un site internet, un réseau de voisins solidaires, "une plateforme qui sera accessible depuis mobiles et tablettes qui permettra de faire la relation entre des personnes qui ont des besoins d'aide et des personnes qui veulent proposer leur aide" détaille Sophie Hivert, la directrice d'Hacktiv.

L'objectif, c'est d’apporter son aide pour remplir des papiers administratifs, changer une ampoule ou déblayer une allée - Sophie Hivert

Le Département de l’Eure a également signé la Charte Mona Lisa,"une action sur la rupture de l’isolement des personnes âgées avec des actions pour former des bénévoles" détaille Isabelle Jollivet-Perez, directrice solidarisé autonomie au Département de l'Eure.

Le Département engagé dans un programme européen

200 personnes âgées ont été sélectionnées dans cinq communes (Les Andelys, Breteuil, Grand-Bourgtheroulde, Mesnil-en-Ouche et Vernon) pour expérimenter ces différentes actions. Des actions mises en place grâce à des financements européens. Le Département de l'Eure vient en effet de rejoindre le programme européen Interreg Connected Communities, c'est même la seule collectivité en France de ce programme.

Les différentes actions mises en place expliquées par Anne Terlez, vice-présidente du conseil départemental de l'Eure Copier

"Nous, on s'occupe des actions à destination des personnes âgées pour lutter contre l'isolement et les Anglais s'occupent plutôt de la partie recherche et mesures d'impact" explique Anne Terlez, vice-présidente du conseil départemental de l'Eure en charge en charge de la santé, de la lutte contre la pauvreté, des personnes âgées et du handicap. Ces fonds européens (75% des 600.000 euros du programme), "servent souvent d'amorce". Ce programme Interreg France Channel/Manche England 2014-2020 sera un des tout derniers dans l'Eure puisque le le Royaume-Uni était le seul pays frontalier de l'Eure et qu'il a quitté l'Union européenne.