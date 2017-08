Le département de l'Hérault est en risque de feux de forêt TRES SEVERE

Le département de l'Hérault placé risque de feux de foret TRES SEVERE.

Les pompiers sont particulièrement vigilants sur l'Est héraultais et le littoral. Toute la partie à l'est de la ligne allant de Lodève à Sète et les bords de mer donc.

Il faut être prudent , les risques sont élevés à cause de la hausse des températures, de la sécheresse des végétaux et du vent.

Évitez de faire des travaux agricoles à proximité des massifs, le barbecue est déconseillé et évidemment, on ne jette pas sa cigarette par la fenêtre de la voiture.