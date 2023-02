Le département de l'Hérault prête 15 camions au département de la Gironde

Le département de la Gironde a été très affecté par les incendies l'été dernier, on s'en souvient. Les véhicules de pompiers ont donc été très sollicités et certains ne sont plus en état de fonctionner et nécessitent soit d'être remplacés, soit d'être réparés. Le département de l'Hérault a donc choisi de jouer la solidarité avec la Gironde.

Ainsi, et c'est une première en France, 15 camions de lutte contre les feux de forêts (camion tout terrain 4x4 CCF 4000) sont partis ce vendredi matin du centre du Service Départementale d'Incendie et de Secours de l'Hérault à Vailhauquès, direction Bordeaux.

Une collaboration logistique mise en place entre le SDIS de l’Hérault et le SDIS33. Les véhicules seront prêtés jusqu’à fin avril et sont pris sur le parc du SDIS qui hors saison dispose de près de 200 véhicules sans perturber l’activité opérationnelle hors saison. Ces véhicules sont prêtés à titre gracieux dans le cadre de la solidarité interdépartementale.