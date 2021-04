Le Département de l' Hérault prête gratuitement des vélos electriques

Lancée il y a deux ans, le Département de l' Hérault poursuit son opération Tous à Vélo, pour inciter les Héraultais à raccrocher les clefs de leur voiture.

80% des déplacements que nous effectuons en voiture au quotidien pourraient se faire avec un Vélo à Assistance Electrique

Le Département de l' Hérault met à disposition une flotte de 20 vélos électriques dans neuf communautés de communes pendant un mois. Ils sont destinés aux Héraultais pour leurs trajets quotidiens (domicile, travail, courses…), sur des sessions gratuites d’une semaine, avec tous les accessoires: kit chargeur et batterie, casque, panier, antivol.

Calendrier 2021

Du 1er avril au 28 avril : Communauté de Commune du Grand Orb •

Du 3 mai au 28 mai : Communauté de Communes la Domitienne •

Du 3 mai au 28 mai : Communauté de Communes Lodévois Larzac

Du 2 juin au 2 juillet : Communauté de Communes Cévennes Gangeoises et Suménoises

Du 2 juin au 2 juillet : Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup

Du 1er au 29 septembre : Communauté de Communes Clermontais

Du 1er au 29 septembre : Communauté de Communes Vallée de l’Hérault

Du 4 au 29 octobre : Communauté de Communes Sud Hérault

Du 4 au 29 octobre : Communauté de Communes Avant-Monts

Le Département propose des chèques « Hérault Vélo » pour les particuliers et « Hérault Mobilité » pour les entreprises, pour l’achat d’un vélo électrique, d’une valeur de 250 ou 200 euros, ces aides sont cumulables avec celles des collectivités et de l’Etat. Plus d’infos sur monvelo.herault.fr.