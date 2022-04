Le Département de l'Hérault condamné à repasser toutes les routes à 80 km/h dès le 1er juin

La Ligue contre la violence routière a obtenu gain de cause. Le tribunal administratif de Montpellier a rendu sa décision ce mardi : toutes les routes départementales de l'Hérault qui étaient repassées à 90 km/h en septembre 2020 vont devoir revenir à 80 km/h. Cela concerne 350 kilomètres au total.

Cette décision doit être appliquée dès le 1er juin

Lors de l'audience en mars, la Ligue contre la violence routière avait fait valoir que depuis l'augmentation de la vitesse, les accidents étaient plus nombreux sur ces routes. "Ce sont de belles routes, assez larges, il n'y a pas d'obstacle, mais qui sont extrêmement fréquentées et c'est ça qui provoque un grand nombre d'accidents. Aussi, plus une route est belle, plus on a tendance à rouler vite." avait plaidé Nicolas Gou, le président de l'association.

En 2021, 75 personnes sont mortes sur les routes de l'Hérault, près de la moitié sur les routes départementales. Pour comparer, en 2019, il y a eu 70 décès. Cette augmentation est signe pour la Ligue contre la violence routière, que la limitation à 80 km/h permet de sauver des vies. "Quand on roule à 90 km/h au lieu de 80 km/h, on perd 13 mètres de freinage, c'est la taille d'un bus" explique Nicolas Gou.

Le tribunal administratif annule les 25 arrêtés pris par le Département, cette décision doit être appliquée dès le 1er juin prochain, même si le Conseil départemental fait appel, le recours ne sera pas suspensif.

Les 25 arrêtés n'ont pas été retoqués sur le fond mais seulement sur la forme indique Me Prescillia Pechon, l'avocate du Conseil départemental. Le Département a donc jusqu'au 1er juin pour revoir ses arrêtés en expliquant pourquoi la vitesse maximale est relevée à 90 km/h, à savoir que cela n'a aucun effet sur l'accidentalité. La collectivité se base sur une étude d'une centaine de pages.

En clair, une fois que les 25 arrêtés seront modifiés, "validés par la préfet puis publiés", les routes en questions pourront rester à 90 km/h.