Le département de l'Indre offre une joëlette à l'association Les Pousseurs de Bonheur

L'association Les Pousseurs de Bonheur a le sourire. Le département de l'Indre a financé intégralement l'achat d'une joëlette qui lui servira à faire participer des personnes invalides aux différents rendez-vous sportifs locaux.

Une joëlette est un système de chaise montée sur une roue centrale et poussée par un équipage de trois à six coureurs. L'objectif est donc de permettre à des personnes en situation de handicap psychique ou moteur de participer à des marathons, Ekiden ou course à pied.

Déjà des titres mondiaux pour l'association Les Pousseurs de Bonheur

L'association Les Pousseurs de Bonheur a participé à quatre reprises aux championnats du monde de joëlettes et a été sacrée trois fois vice-champions du monde en catégorie féminine. Elle participera à l'Envolée Rose du Poinçonnet en octobre, puis au semi-marathon de la Pomme à Neuvy-Saint-Sépulchre et à l'Ekiden à Châteauroux.

Le département de l'Indre a déboursé 4.291 euros pour cet équipement.