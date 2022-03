Le département de la Côte -d'Or verse 100.000 euros d'aides à l'Ukraine

Une aide inhabituelle pour une situation exceptionnelle. Les élus du Conseil Départemental de la Côte d'Or viennent votent à l'unanimité ce lundi 7 mars une subvention de 100.000 euros en faveur des ukrainiens frappés par la guerre. La moitié de cette somme sera versée à deux associations nationales : la Croix Rouge et "ONG Active" qui viennent en aide aux populations sur place. L'autre moitié est destinée au "Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères."