Le département de la Creuse recrute une vingtaine d'agents pour entretenir les routes cet hiver

Une vingtaine de postes sont disponibles ! Le département de la Creuse est à la recherche d'agents en CDD en vue de l'hiver, pour entretenir les routes, et faire face correctement aux épisodes de neige et de verglas.

Creuse, France

Ils déneigent nos routes en hiver ! Les agents du Département de la creuse sont sur le pont dès que pointe le grand froid, et avec, le risque de neige et de verglas. Pour renforcer ses équipes, le conseil départemental recherche des CDD de quatre mois : une vingtaine de postes sont disponibles. En plus de l'entretien des routes ou du balisage des zones de travaux et d'accidents comme tout le long de l'année, ces agents doivent pouvoir agir rapidement en cas de gros incident.

"Quand il y aura des épisodes neigeux ou de verglas ces agents seront mobilisés pour traiter la neige, le matin avant l'embauche, ou pendant la nuit si on a des chutes de neige qui le nécessitent, explique le directeur des routes au département, Pierre Widmann. Comme il n'y a pas des conditions hivernales en permanence, ils interviendront dans les équipes, c'est la majeur partie du travail. A savoir l'entretien des chaussée, la mise en oeuvre d'enrobée, l'entretien des abords et des dépendances du domaine public. Et puis toute la partie exploitation, la pose de panneaux, de déviations, des interventions en cas d'accidents."

Etre très réactif

Ces agents doivent être titulaires d'un permis poids lourd, mais surtout être très réactifs lorsqu'ils sont d'astreinte. "Ils peuvent être mobilisés à n'importe quelle heure du jour et de la nuit", poursuit Pierre Widmann. "Dans la mesure du possible on demande à nos agents de pouvoir intervenir dans les 40 minutes en cas d'épisode de neige ou de verglas, car la neige, plus tôt on la traite, mieux on la traite." Les exigences pour ce poste : réactivité et appétit pour le travail d'équipe et en extérieur.

L'appel à candidature court jusqu'au 25 octobre, l'offre d'emploi est disponible sur le site internet du Département de la Creuse.