Le département de la Creuse s'organise pour mieux aider l'Ukraine

La générosité c'est bien... Mais si elle est canalisée, c'est mieux! Les élus creusois sont en train de s'organiser afin de mieux coordonner les actions d'entraide à destination du peuple ukrainien. Alors que le conflit russo-ukrainien se poursuit, de nombreuses collectes ont fleuri un peu partout en Creuse. Ces initiatives spontanées partaient d'un bon sentiment, mais elles ont eu quelques effets pervers : par exemple on a récolté énormément de vêtements, alors que ce n'est pas ce dont l'Ukraine a le plus besoin. Les élus et l'association Creuse Corrèze enfants d'Ukraine veulent cadrer ces actions afin qu'elles soient le plus utiles possibles

Des collectes dans les mairies

Le conseil départemental a réalisé des affichettes qui seront placardées sur les portes de toutes les mairies. Ces documents visent à informer les Creusois qui veulent faire des dons. On y trouve la liste des produits utiles aux Ukrainiens ainsi que les noms des organismes auxquels on peut donner de l'argent. Les dons en nature (lait pour bébé, produits hygiéniques, couvertures, duvets, lampes-torches (avec piles) seront collectés dans les mairies.

Les affiches placardées dans les mairies - Conseil départemental

Les médicaments et produits médicaux en revanche seront collectés dans les ehpads creusois.

La Creuse se trouve maintenant face à un défi de taille : il faut envoyer ces denrées en Ukraine. Le transport coûte cher : un convoi Limoges-frontière polonaise est estimé entre 4000 et 5000 euros. Une autre piste est étudiée : envoyer un bus chargé de produits de première nécessité à la frontière avec l'Ukraine, et au retour l'utiliser pour ramener des déplacés Ukrainiens en Creuse.

Les mairies recensent les logements disponibles

Les Ukrainiens sont en effet de plus en plus nombreux à quitter leur pays. La Creuse a accueilli en ce début mars une première maman ukrainienne et son enfant. Au moins deux autres femmes devraient arriver dans les jours à venir. Le département s'organise pour les accueillir au mieux.

Les mairies de la Creuse sont chargées de recenser les logements qui pourraient servir pour l'hébergement de ces familles. Si vous avez un appartement ou une maison à proposer, il faut vous rapprocher de votre municipalité. Philippe Bayol, co-président de l'association des maires prévient néanmoins : "il faut que le logement soit de qualité correcte, meublé de préférence.

Les personnes accueillies doivent avoir leur intimité, on ne peut pas uniquement proposer une chambre

Il faut en effet se rendre compte que la durée de cet accueil peut-être relativement long : on parle d'un an ou deux minimum".

Les services de santé du département s'apprêtent aussi à devoir assurer un suivi psychologique de ces familles et notamment des enfants. Dans un département qui manque de pédiatres et de pédopsychiatres, il est nécessaire d'anticiper. La PMI (Protection maternelle et infantile) de la Creuse est déjà mobilisée.