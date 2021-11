Le Département de la Dordogne demande un nouvel arrêté autorisant les travaux de la déviation de Beynac

Avec 36 voix pour et huit abstentions, les élus du Conseil départemental de la Dordogne ont voté ce mercredi 10 novembre, une délibération demandant au préfet de prendre un nouvel arrêté autorisant les travaux de la déviation de Beynac, stoppés depuis le 28 décembre 2018. Le premier arrêté autorisant les travaux, pris le 29 janvier 2018 par la préfète de la Dordogne Anne-Gaëlle Beaudouin-Clerc avait été annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux le 9 avril 2019. Annulation confirmée le 10 décembre 2019 par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, instance qui allait demander la remise en état du site. Le 29 juin 2020, le Conseil d'Etat avait mis un terme définitif aux recours judiciaires. Selon le Département, le chantier a coûté à ce jour 26 millions d'euros et la remise en état du site coûterait 15 millions.

De nouveaux éléments

Président du Conseil départemental de la Dordogne, Germinal Peiro estime que la justice s'est prononcée à un moment donné, mais que depuis des faits nouveaux sont apparus. "Le Conseil d'Etat s'est basé sur le fait que l'on allait porter atteinte aux habitats des espèces protégées explique-t-il. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a suspendu les travaux. Aujourd'hui, on est en mesure de prouver que non seulement toutes les espèces protégées sont revenues sur les lieux, mais trois espèces protégées supplémentaires ont fait leur apparition. Donc en vérité, l'élément qui a fait arrêter le chantier ne tient pas la route. On nous a accusés de porter une atteinte irrémédiable aux habitats des espèces protégées et on se rend bien compte que ce n'est pas vrai. Il faut donc revoir cette question.

Il y a une deuxième question qui apparaît aujourd'hui, poursuit Germinal Peiro, c'est que la démolition sera beaucoup plus dommageable que la fin du chantier pour l'environnement et que l'on risque une catastrophe écologique si on enlève les piles et les pieux de béton : la pollution de toutes les nappes phréatiques, de Saint-Vincent-de-Cosse jusqu'à Bordeaux parce qu'on va fissurer le toit calcaire qui sépare la Dordogne de la nappe phréatique".

Déviation de Beynac en Dordogne. © Radio France - Antoine Balandra

Je suis totalement persuadé que ça peut marcher" Le président du Conseil départemental de la Dordogne Germinal Peiro

Germinal Peiro explique pourquoi il demande au préfet ce nouvel arrêté. "C'est l'arrêté de l'Etat qui a été cassé et qui nous met dans cette situation. Donc, cet arrêté doit être mieux motivé, notamment sur le plan de la sécurité. Pour déroger aux atteintes aux habitats des espèces protégées, il y a plusieurs raisons. La sécurité en est une essentielle. Elle n'a pas été prise en compte. Donc, nous, on demande en quelque sorte une révision de ce jugement parce qu'on a des éléments nouveaux sur le plan de l'environnement. Il y a des éléments nouveaux aussi sur le plan de la sécurité qui n'ont pas été pris en compte".

Lorsqu'on demande au président du Département s'il a des chances d'obtenir gain de cause, alors qu'il a épuisé les recours judiciaires, lui répond qu'il en est persuadé. "Je suis totalement persuadé que ça peut marcher. Il y a des chantiers qui ont été arrêtés pendant trois ou quatre ans en Gironde, au Taillan, par exemple, et qui ont repris. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison de démolir. C'est une absurdité sur le plan de la sécurité, c'est une absurdité sur le plan environnemental et c'est une absurdité sur le plan des finances. Donc, je pense que dans une république, le chef de l'Etat, le premier ministre doit se préoccuper du bon sens et il doit s'occuper aussi de la volonté populaire et de la démocratie. C'est d'ailleurs ce que M. Macron a dit il y a quinze jours à Poitiers."

L'opposition ne s'oppose pas

Lors du vote de la délibération, le groupe d'élus divers droite conduit par Dominique Bousquet a préféré ne pas prendre part au vote. Peu de temps auparavant, le conseiller départemental du canton Haut Périgord Noir a déclaré devant l'assemblée "que la justice avait tranché et que sa décision devait être appliquée". Avant d'ajouter que "les travaux étaient faits et que démolir les piles du pont n'apporterait rien à la défense du territoire. Il faut donc, selon lui, "finir le chantier".

A la tête des élus du groupe centriste Renouveau Dordogne, qui s'est abstenu, Thierry Cipierre, tout en rappelant que la justice avait tranché et que le débat était clos, voit en cet arrêté "une solution pour que la collectivité sorte de cette histoire par le haut." Voila pourquoi son groupe ne s'y oppose pas.

Invité de France Bleu Périgord ce mercredi matin, le préfet de la Dordogne, qui quittera le département le 20 novembre prochain, a confié qu'il n'y aura pas de nouvel arrêté autorisant les travaux, En tout cas pas à ce jour. C'est son successeur Jean-Sébastien Lamontagne qui héritera donc du dossier.