Déviation de Beynac : le département va demander d'ici la fin du mois un nouvel arrêté au préfet

Le préfet de la Dordogne, Jean-Sébastien Lamontagne, devrait recevoir d'ici la fin du mois de février une nouvelle demande d'arrêté préfectoral pour autoriser des travaux pour reprendre la déviation de Beynac. C'est ce qu'annonce le président du département, ce jeudi 3 février.

On le rappelle, le projet de déviation de Beynac a été annulé par la justice. Le chantier doit être détruit et le site remis en état. Les travaux sont à l'arrêt depuis décembre 2018. Mais selon Germinal Peiro, c'est l'arrêté qui autorisait les travaux qui a été annulé. Il estime qu'il a de nouveaux arguments et qu'il peut demander au préfet un nouvel arrêté. Le président du Conseil départemental rappelle que la nouvelle assemblée départementale, les conseillers généraux élus, ont voté une délibération en novembre dernier pour reprendre les travaux. Germinal Peiro estime que le dossier qu'il va présenter est plus complet avec de nouveaux arguments sur la sécurité par exemple.

L'ancien préfet, Frédéric Périssat, avait affirmé sur France Bleu Périgord qu'il ne prendrait pas de nouvel arrêté avant son départ de la Dordogne. La décision reviendra désormais à son successeur, Jean-Sébastien Lamontagne.