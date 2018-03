Dordogne, France

Le conseil départemental de la Dordogne rejoint les 31 départements de France qui demandent à ce que le gouvernement revoit sa copie sur la limitation des routes secondaires à 80 km/h.

L'assemblée départementale va voter ce vendredi matin une motion. Elle demandera à ce que les routes du Périgord dotées d'un double marquage et larges d'au moins 6 mètres restent limitées à 90 km/h. Cela représente environ 1/4 des routes de notre département, soit 1200 km... Germinal Peiro, le président socialiste du conseil départemental de la Dordogne explique son choix :

"Ce sont les routes les plus importantes, la 704, la 710, les routes qui font plus de six mètres de large" dit Germinal Peiro.