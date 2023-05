Le département de la Gironde et Bordeaux vont tester une sécurité sociale de l'alimentation en 2024

Le département de la Gironde et la ville de Bordeaux, avec un collectif d'associations "Acclimat’action" et de citoyens, veulent mettre en place en 2024 une expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation. Elle aurait lieu à Bordeaux, Bègles, et dans le Sud-Gironde et le Pays Foyen.

Le département de la Gironde et la Ville de Bordeaux veulent tester une sécurité sociale de l'alimentation, en 2024. - Collectif Acclimat'action Imaginez une carte vitale, pas pour aller chez le médecin, mais pour faire les courses ! Le département de la Gironde, la ville de Bordeaux, un collectif d'associations "Acclimat’action" et une quarantaine de Girondins vont tester, pendant un an, une expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation. Une table ronde a eu lieu ce mardi 30 mai, à la Fabrique Pola à Bordeaux, pour faire le point. ⓘ Publicité Le test débuterait en mars 2024, et se déroulerait sur quatre territoires girondins : Bordeaux, Bègles, le Sud-Gironde et le Pays Foyen. Le but : permettre aux personnes précaires de s'acheter des aliments de qualité, mais aussi d'assurer un revenu décent aux agriculteurs. Comme une carte vitale classique Cette carte vitale de l'alimentation fonctionnera comme une carte vitale classique, sauf qu'au lieu de se rendre chez des médecins conventionnés, on se rendra chez des producteurs conventionnés : des maraîchers, des bouchers, des boulangers. Ils seront tous locaux, qui auront été choisis sur différents critères, comme le bio, ou les conditions de travail des employés. Comme pour les médicaments, certains produits seront entièrement pris en charge par la sécurité sociale de l'alimentation, et d'autres seulement en partie. La carte vitale de l'alimentation sera créditée d'environ une centaine d'euros tous les mois, le montant est encore en réflexion. Cette somme proviendra de caisses de solidarités, c'est-à-dire de cotisations citoyennes, d'entreprises et de subventions des collectivités. Ma France : s'adapter au coût de la vie Vous constatez l'augmentation constante des prix et la diminution de votre pouvoir d'achat ? Vous avez trouvé des astuces, des bons plans, vous avez changé certaines de vos habitudes pour vous adapter à l'inflation ? Réparation, covoiturage, location, échanges de services... France Bleu, en partenariat avec Make.org , vous invite à partager vos idées originales et solutions concrètes du quotidien, et à donner votre avis sur celles d'autres citoyens. Trouvons ensemble les moyens de faire face à la vie chère !